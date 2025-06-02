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ИИ поможет получить итоги встречи в серверной ВКС «МТС Линк»

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, представила ИИ-саммаризацию онлайн-встреч для пользователей серверного программного обеспечения. Ранее пользователи «МТС Линк» могли получить доступ к такой функциональности, только если выбирали облачный вариант инсталляции. Функциональность реализована на базе LLM-модели разработки MTS AI.

Саммари — автоматически

«МТС Линк» встроил функцию подготовки итогов встречи в серверную ВКС-систему. Благодаря функции участники после окончания встреч и вебинаров автоматически получают саммари — сгенерированное краткое содержание мероприятия. Функция встроена в интерфейс платформы — интеграция со сторонними приложениями не потребуется.

В планах компании – до конца 2025 года внедрить полноценного ИИ-ассистента в серверное UC-приложение «МТС Линк». Как и в облачной версии платформы, ИИ-помощник сможет отвечать на свободные запросы пользователей по принятым на встречах и в переписках решениям, напоминать о задачах, генерировать резюме обсуждений и непрочитанных сообщений.

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«МТС Линк» встроил функцию подготовки итогов встречи в серверную ВКС-систему

Ранее, в июле 2024 года, «МТС Линк» первой из российских платформ представила ИИ-саммаризацию для пользователей облачной версии. Осенью того же года функциональность для повышения эффективности встреч была расширена, и в рамках платформы появился ИИ-помощник. По расчетам разработчика, ИИ-инструменты помогают экономить до 11 часов в неделю.

«Прошло чуть менее года с момента внедрения ИИ-саммаризации в нашу облачную платформу. За этого время инструмент превратился из приятного дополнения в одну из наиболее часто запрашиваемых возможностей. Востребованность функции постоянно растет: например, в I квартале 2025 года ее применяли на 37% чаще, чем в IV квартале 2024 года. Нам важно, чтобы пользователи on-premise версии «МТС Линк» – крупные частные и государственные организации, в том числе объекты критической инфраструктуры – могли получать максимум от платформы, как и те, кто выбирает инсталляцию on-cloud. Именно поэтому мы инвестировали ресурсы во внедрение саммаризации в серверное решение», – отмечает руководитель отдела машинного обучения «МТС Линк» Дмитрий Крюков.

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