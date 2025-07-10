В «МТС Линк» появилась возможность проводить встречи с субтитрами

На платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» появилась функция потоковой расшифровки. Возможность включать субтитры во время видеовстреч делает деловое общение доступнее для тех, кому сложно воспринимать речь на слух. В основе технологии лежит LLM-модель от MTS AI. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Искусственный интеллект преобразует речь спикеров в текст в режиме реального времени и отображает ее в окне онлайн-звонка. Функция устроена по принципу субтитров: слова на экране синхронизированы с аудиодорожкой.

В настоящее время распознавание речи доступно только на русском языке. В планах компании — внедрение субтитров на английском и других иностранных языках, а также функции потокового перевода.

Автоматические субтитры важны для пользователей с нарушениями слуха и особенностями восприятия устной речи. Потоковая расшифровка дает визуальную опору: помогает не терять мысль, сосредоточиться на ключевых тезисах и вовремя реагировать на реплики. Также функция полезна в ситуациях, когда звук невозможно включить или одного из участников плохо слышно: качественное синхронное общение необходимо при совместной работе над задачами или обсуждении срочных вопросов.

«Потоковая расшифровка — это технология, которая давно стала частью повседневной цифровой среды: мы привыкли к субтитрам в видео и социальных сетях. Но в рабочих коммуникациях у нее появляется особая роль. Она помогает тем, кому сложно с легкостью воспринимать устную речь. Наша задача — создавать инструменты, которые делают онлайн-коммуникации доступными для всех. Искусственный интеллект упрощает эту задачу и ускоряет процесс ее реализации: технология обеспечивает высокую точность расшифровки и помогает воспринимать речь без искажений. Как результат, участники могут сосредоточиться на главном — содержании беседы», — отметил руководитель отдела машинного обучения «МТС Линк» Дмитрий Крюков.

В 2024 г. разработчики «МТС Линк» внедрили автоматические ИИ-итоги встреч и видеохайлайты. ИИ-помощник в UC-приложении «МТС Линк» помогает структурировать поток коммуникаций: в частности, его можно попросить составить резюме непрочитанных сообщений в чатах или напомнить о договоренностях, принятых на встречах и в переписках.

ИИ-субтитры доступны корпоративным пользователям «МТС Линк» по запросу к персональному менеджеру и требуют дополнительной оплаты к основному тарифу.