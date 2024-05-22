ЦИПР-2024: ИИ покажет самые важные фрагменты встречи в «МТС Линк»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», на конференции ЦИПР-2024 представила рынку функцию видеохайлайтов встречи. «МТС Линк» стал первым российским сервисом с подобной возможностью.

Благодаря видеохайлайтам пользователи смогут сэкономить время на изучение видеозаписей встреч. Искусственный интеллект выделит ключевые моменты обсуждений и сформирует короткий клип с главными тезисами. С кратким содержанием часового совещания можно будет ознакомиться всего за несколько минут.

Видеохайлайты дополнят другие инструменты на основе ИИ, которые появились в «МТС Линк» ранее: автоматическое подведение итогов встречи, текстовую расшифровку, саммаризацию чатов. Благодаря ИИ-функциям пользователи смогут посещать меньше встреч, носящих информационный характер: вместо них достаточно будет прочитать саммари и просмотреть видеохайлайты. Время для фокуса на важных задачах увеличится. Кроме того, пользователи смогут в любой момент возвращаться к прошедшим ранее встречам, чтобы вспомнить важные моменты.

По данным «МТС Линк», 93% пользователей сталкиваются с необходимостью смотреть пропущенные встречи. В среднем такая потребность возникает 3-4 раза в месяц, но значительная доля пользователей смотрит записи несколько раз в неделю. Чтобы выстроить логику ИИ-модели, специалисты «МТС Линк» провели серию интервью и выяснили, что большинство респондентов считает главными моментами оглашение повестки встречи и ее итогов. Далее разработчики разметили около 200 расшифровок внутренних встреч «МТС Линк» и на их основе обучили нейросеть.

«Сервисы для бизнес-коммуникаций уже давно не ограничиваются функционалом созвонов и переписок. Компании ждут от них функций, позволяющих увеличивать продуктивность сотрудников и улучшать тайм-менеджмент. Искусственный интеллект помогает отвечать на этот запрос. Именно поэтому мы включаем в нашу дорожную карту много ИИ-функций и инвестируем ресурсы в их развитие. На очереди — внедрение синхронной расшифровки встреч и саммари для опоздавших», — отмечает руководитель направления гибридных коммуникаций «МТС Линк» Дмитрий Крюков.

Функция видеохайлайтов встречи доступна по запросу в службу технической поддержки «МТС Линк».