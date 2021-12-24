Hisense представила две линейки саундбаров в России

Hisense объявила о старте продаж в России двух линеек саундбаров – звуковых панелей, которые улучшают аудиовозможности телевизора и других устройств. Для домашних мультимедийных развлечений российским покупателям стали доступны компактные саундбары Hisense.

Саундбары представляют собой моноблочные активные колонки, динамики, которые управляются цифровым алгоритмом. Они дают такое же звучание, как и пространственная акустическая система. Саундбары способны разделять звуковую сцену не только по направлениям «право-лево», но и «вперед-назад», а также «вверх-вниз», пользуясь особенностями человеческого слуха.

Саундбар Hisense HS312

На сегодняшний день представлены две модели саундбаров марки Hisense компактного размера: HS214 и HS312, которые подходят для 4K UHD-телевизоров диагоналей 32 дюйма или больше.

«Даже технически совершенный телевизор с огромной диагональю и великолепным изображением не всегда может обеспечить идеальное звучание для истинных ценителей, – сказал Джей Донг, руководитель подразделения по продажам телевизоров Hisense и Toshiba в России, – Hisense готов решить эту задачу и предложить саундбары, доступные по цене и габаритам».

Саундбары Hisense HS214 – компактные и элегантные конструкции со встроенными сабвуферами, которые обеспечивают басы высокого качества, а яркие чистые верхние и средние тона дают два фронтальных динамика. Подключить к телевизору устройства можно через разъём HDMI ARC или по Bluetooth, а управлять – с помощью пульта дистанционного управления. Габариты 782x158x128 миллиметров, вес – не более 12,2 кг.

Помимо телевизоров, по Bluetooth к данным саунбарам подключаются также все умные цифровые устройства – смартфоны, планшеты или ноутбуки. Для разного контента требуются свои настройки звука, поэтому эксперты Hisense разработали различные схемы улучшения звучания, такие как режим кино, режим музыки или режим новостей.

Благодаря технологии Dolby Atmos в саундбарах другой линейки Hisense HS312 звук доносится до слушателей из источников, расположенных во всех направлениях, в том числе над головой. Виртуальные вертикальные и горизонтальные динамики создают объёмную звуковую картинку вокруг.

Ритм музыки с богатыми, мощными басами можно почувствовать благодаря дополнительному беспроводному сабвуферу. Если покупатели захотят еще больше басов, им достаточно просто нажать кнопку Bass на пульте управления. Есть и другие удобные кнопки в верхней части панели саундбара Hisense HS312. С их помощью можно включить и выключить саундбар, отрегулировать громкость, выбрать источник входного сигнала.

Другой отличительной особенностью данной линейки саундбара стали встроенные технологии HDR и 4K, которые позволяют с помощью соединения HDMI обеспечить наилучшее качество звука и изображения.

С помощью Bluetooth к данным саунбарам также подключаются все другие умные цифровые устройства. Кроме того, в Hisense HS312 есть множество схем улучшения звука, таких как режим кино, музыкальный и новостной режимы, а также особый ночной режим для позднего времени суток.

Саундбар Hisense HS214 можно приобрести в магазинах «Ситилинк».