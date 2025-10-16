Разделы

В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения

Билайн выяснил, как меняется поведение молодежи в интернете по будним и выходным дням. Обезличенные данные об использовании приложений и сервисов показали заметные различия между поколениями.

Зумеры (им сейчас примерно 16-28 лет) постоянно переключаются между мессенджерами и соцсетями. По выходным их экранное время вырастает на 30% по сравнению с будними днями. Клиенты Билайн старше 40 лет интернетом пользуются практически одинаково в течение недели – экранное время во период отдыха увеличивается лишь на 3%.

Миллениалы (их возраст 29-40 лет) по выходным немного сокращают использование социальных сетей и мессенджеров. В свободные от работы дни у них снижается как трафик (на 10%), так и количество сессий в этих приложениях (на 14%).

Больше всего времени и трафика пользователи тратят на Телеграм и ВК – на них приходится около 85% общего трафика в соцсетях и мессенджерах. Одноклассниками и WhatsApp больше пользуются взрослые клиенты: они уделяют им четверть всего времени выходного дня в интернете.

Музыку все поколения предпочитают слушать именно по выходным – в конце недели трафик в музыкальных сервисах растет на 22%. Особенно это заметно у зумеров – их трафик в Apple music и Яндекс Музыке увеличивается на 88%. Более старшие поколения отдают предпочтение второму сервису.

Видеоформат оказался лидером у всех клиентов Билайн, следом идут соцсети, затем – мессенджеры и музыка. По выходным на видео приходится две трети общего трафика. Короткие ролики в ТикТок больше нравятся молодежи, а длинные видео в ВК видео и Rutube интересны всем практически одинаково. В среднем в день один человек смотрит контент, равный по длине одному полнометражному фильму – на видео уходит около часа-полутора.

Пользоваться интересующими сервисами без ограничений на трафик позволяет платформа «план б.», которая включает безлимит на популярные мессенджеры, соцсети, видео и музыку. Активировать опцию можно через приложение, а управлять ею можно через мини-приложение в Телеграм. В линейке есть и детская версия тарифа с безопасным доступом к ИИ-инструментам*, защитой от мошенников и нежелательного контента, а также бонусами в популярных онлайн-играх.

* В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено. Стоимость тарифного плана может меняться.

