Security Vision поможет импортозаместить иностранные ИБ-решения и обеспечить киберзащиту

Компания «Интеллектуальная безопасность» готова обеспечить своим клиентам максимально быстрый и комфортный переход с иностранных систем класса IRP/SOAR/SGRC/GRC/TIP/CMDB на продукты ИБ-платформы Security Vision и их интеграцию с имеющимся ПО.

Продукты Security Vision:

обладают богатым функционалом

построены на базе лучших мировых практик и стандартов

предоставляют возможности развития и роста

адаптированы под российские реалии и российское законодательство

позволяют напрямую взаимодействовать с регуляторами для учета всех нормативных требований

сопровождаются предоставлением оперативной техподдержки

имеют долгую успешную историю применения для обеспечения киберзащиты крупнейших государственных органов, финансовых и коммерческих структур.

Решения иностранных вендоров, которые можно заменить продуктами на российской платформе автоматизации и оркестрации процессов информационной безопасности Security Vision:

Автоматизация и оркестрация процессов информационной безопасности

Страна Вендор Название решения Класс решений USA Cisco SecureX SOAR/IRP USA PaloAlto Cortex XSOAR SOAR/IRP USA Fortinet FortiSOAR SOAR/IRP USA IBM Resilient SOAR SOAR/IRP USA (Israel) Cyberbit SOAR/IRP USA (Israel) Siemplify Siemplify SOAR SOAR/IRP - - TheHive SOAR/IRP USA Ayehu Ayehu Platform SOAR/IRP USA Micro Focus ArcSight SOAR SOAR/IRP

Процессы комплаенса, управления рисками и аудитов