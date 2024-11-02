Создатель Yandex Cloud ушел из компании менее чем через год после назначения на пост гендиректора

Генеральный директор и создатель Yandex Cloud Олег Коверзнев объявил о своем уходе из компании. Он был назначен руководителем проекта менее года назад – в феврале 2024 г. Он решил пока что остаться лишь консультантом управленческой команды.

Yandex Cloud обезглавили

Созданная «Яндексом» облачная платформа Yandex Cloud осталась без генерального директора. Занимавший эту должность с февраля 2024 г. Олег Коверзнев принял решение покинуть компанию, о чем сообщил в своем профиле в заблокированной в России социальной сети LinkedIn (принадлежит Microsoft).

Коверзнев является не только гендиректором, но и сооснователем платформы Yandex Cloud, которая работает с 2017 г. В этом проекте он поначалу занимал пост директора по развитию бизнеса, а в 2020 г. его перевели на пост операционного директора. Спустя еще два года он стал СЕО.

«Мое путешествие с Yandex Cloud завершено. С сегодняшнего дня, я буду выступать в роли консультанта управленческой команды, оставаясь при этом преданным сторонником моей любимой компании», написал Коверзнев на своей странице в LinkedIn. Примечательно, что весь свой комментарий он привел на английском языке вместо русского.

Все было спланировано заранее

Об уходе Коверзнева с должности СЕО Yandex Cloud стало известно лишь в начале ноября 2024 г. – ранее о таких его планах ничего не сообщалось. Но, по его же собственным словам, это был хорошо продуманный план.

«Это изменение было тщательно спланировано с полным учетом нашей ответственности перед клиентами, партнерами и командой. Самый ценный актив, которым мы владеем (вне зависимости от любых переходов) – это доверие тех, кто строит свой бизнес вместе с нами», – написал Коверзнев.

Сообщение Коверзнева об уходе из Yandex.Cloud

Также он поблагодарил всех, с кем ему довелось сотрудничать в Yandex Cloud, и пожелал роста как самой платформе, так и компаниям, которые пользуются ее услугами. При этом Коверзнев не стал раскрывать, чем он займется после ухода с поста СЕО Yandex Cloud, помимо консультирования нынешнего топ-менеджмента платформы.

К моменту выхода материала информации о его новом месте работы на его странице в LinkedIn не было. В «Яндексе» сообщили CNews, не вдаваясь в детали, что Коверзнев займется некими «собственными проектами»

Работа на компании из недружественных стран

У Коверзнева есть внушительный опыт работы в российских компаниях из сфер ИТ и телекома. Помимо «Яндекса» и Yandex Cloud, это еще и оператор «ТрансТелеКом», в котором он занимал пост руководителя технической группы (Head of Technical Operations Team) с ноября 2002 г. по сентябрь 2025 г.

Немало лет Коверзнев провел в иностранных компаниях, которые в современных реалиях отвернулись от России. В частности, это Microsoft, которой он посветил около трех с половиной лет своей жизни, и Cisco – в ней он работал почти восемь с половиной лет.

Комментарий Yandex.Cloud

Редакция CNews обратилась в Yandex.Cloud за комментариями о ситуации с увольнением Коверзнева из компании после семи лет работы.

«Олег займется собственными проектами, но продолжит консультировать команду Yandex Cloud в роли советника», – сказали CNews представители Yandex.Cloud.

По их словам, о назначении нового руководителя будет сообщено дополнительно. Примерные сроки выбора нового СЕО он не назвали.

Также в компании озвучили прогнозы относительно дальнейшего ее развития. «В 2025-2026 гг. на развитие уже существующих и создание новых сервисов и технологий Yandex Cloud будет выделено 42 млрд руб. – почти вдвое больше, чем в 2023-2024 гг, – сказали CNews представители Yandex.Cloud. – Рост инвестиций обусловлен высокими темпами развития платформы, увеличением количества пользователей, а также расширением списка приоритетных для Yandex Cloud направлений – в него вошли сервисы для работы с технологиями искусственного интеллекта, сервисы для управления информационной безопасностью и средства обеспечения полного цикла разработки».

В дополнение в Yandex Cloud привели достижения компании за превую половину 2024 г. «В первом полугодии 2024 г. общая выручка Yandex Cloud достигла 8,8 млрд руб. – это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 г. Бизнес Yandex Cloud с 2022 г. показывает положительную маржинальность по EBITDA. Более 32 тыс. клиентов используют сервисы Yandex Cloud», – подытожили представители платформы.