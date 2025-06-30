Yandex Cloud расширила возможности речевой оффлайн-аналитики

Облачная платформа Yandex Cloud обновила сервис речевой аналитики Yandex SpeechSense. Теперь бизнес может анализировать записи диалогов сотрудников и клиентов в офисах банков, магазинах, поликлиниках и других организациях с помощью нейросетей. Таким образом, бизнес сможет повысить эффективность продаж и качество обслуживания. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud

Обновление Yandex SpeechSense расширяет возможности маркетинговой аналитики: бизнес сможет определить лояльность клиентов, эффективность маркетинговых предложений и найти наиболее успешные примеры отработки возражений. Это также позволит более комплексно оценить работу сотрудника, например – определить, нравится ли клиентам его стиль общения, какие слова и фразы не стоит использовать, а какие, наоборот, могут привести к заключению сделки.

По оценкам Yandex Cloud, потенциальный объем рынка речевой оффлайн-аналитики составляет 11,5 млрд руб. – это более 320 тыс. звукозаписывающих устройств, включая аудиобейджи и диктофоны. Этот показатель составляет примерно 1,9% от глобального объема рынка, который достигает примерно $6-7 млрд. Среди ключевых заказчиков речевой оффлайн-аналитики – банки и финансовые компании (они востребованы у 12% сотрудников отрасли), медицинские организации (8%), ритейлеры (6%) и ресторанный бизнес (4%).

Обычно при оценке оффлайн-коммуникаций компании анализируют только речь своего сотрудника с помощью аудиобейджей, потому что при разговоре нескольких людей системы часто не могут определить, кому из собеседников принадлежит та или иная реплика. Yandex SpeechSense решает эту проблему с помощью нейросети YandexGPT и технологии Speaker Labeling. Они отделяют друг от друга реплики в диалоге и затем с высокой точностью распределяет их по ролям. Таким образом бизнес может использовать для речевой аналитики аудиозаписи с любых звукозаписывающих устройств и видеть результаты аналитики в разрезе сотрудника и клиента.