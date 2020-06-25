Hewlett Packard Enterprise представила HPE Ezmeral

Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила HPE Ezmeral – новый бренд и портфель программного обеспечения (ПО), призванный помочь предприятиям ускорить цифровую трансформацию от границы сети до облака. HPE Ezmeral представляет собой полноценный портфель, который покрывает оркестрацию и управление контейнерами, искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (МО) и аналитику данных, контроль затрат, ИТ-автоматизацию и управление операциями с помощью ИИ, а также безопасность. Он позволяет компаниям повысить гибкость и эффективность, расширять свои представления и разрабатывать инновации для бизнеса.

HPE Ezmeral играет важную роль в стратегии HPE по предоставлению решений от границы сети до облака по модели «как услуга». Сегодня HPE также представила новые облачные сервисы HPE GreenLake, которые делают работу в облаке гибкой, низко затратной и стабильной повсюду. В рамках этого обновления HPE анонсировала, что HPE Ezmeral Container Platform и HPE Ezmeral ML Ops будут доступны в качестве облачных сервисов посредством HPE GreenLake. Это позволит еще больше ускорить и упростить разработку контейнерных приложений и привнести гибкость DevOps в жизненный цикл МО.

ПО HPE Ezmeral Container Platform позволяет развертывать и управлять контейнерными приложениями с возможностью масштабирования в любой инфраструктуре: в корпоративных ЦОДах, в рамках колокации, в нескольких публичных облаках и на границе сети. Заказчики смогут работать с облачными и монолитными приложениями на базе контейнеров без необходимости осуществлять дорогостоящее преобразование, управлять несколькими кластерами Kubernetes с помощью единой контрольной панели и использовать высокопроизводительную распределенную файловую систему для сохраняемых данных (persistent storage) и приложений (stateful application) благодаря таким зарекомендовавшим себя инновациям HPE, как HPE Ezmeral Data Fabric и проект KubeDirector с открытым исходным кодом. Теперь HPE Ezmeral Container Platform будет также доступно как облачный сервис посредством HPE GreenLake.

ПО HPE Ezmeral ML Ops использует контейнеризацию для оптимизации всего жизненного цикла модели МО в локальной инфраструктуре, в публичном и гибридном облаке и на границе сети. Данное решение представляет собой процесс, подобный DevOps, для стандартизации рабочих процессов МО и ускорения развертывания систем искусственного интеллекта (ИИ) с нескольких месяцев до нескольких дней. Благодаря ему, заказчики смогут быстрее запускать проекты в области науки о данных (data science) на базе ИИ/МО, устранить разрозненность данных, плавно масштабировать пилотный запуск и избежать затрат и рисков, связанных с перемещением данных. HPE Ezmeral ML Ops также доступно на базе HPE GreenLake.

«Портфель ПО HPE Ezmeral усиливает цифровую трансформацию предприятия на основе данных посредством модернизации приложений, расширения представлений и автоматизации операций, – сказал Кумар Шриканти (Kumar Sreekanti), технический директор и глава подразделения Software в HPE. – Наше ПО уникальным образом позволяет заказчикам не привязываться к отдельным вендорам и уйти от дорогостоящих моделей лицензирования, тем самым помогая им ускорить разработку инноваций и сократить расходы, одновременно обеспечивая безопасность корпоративного класса. Благодаря беспрестанной работе 8 300 инженеров-программистов HPE по созданию инноваций для нашего портфеля от границы сети до облака и знаковым заказчикам в каждой отрасли, ПО HPE Ezmeral и облачные сервисы HPE GreenLake кардинальным образом изменят индустрию, обеспечив свободную и гибкую работу в облаке повсюду».

«Эффективное использование данных является краеугольным камнем работы любого государственного института, – сказал доктор Абдулла Аль Кенди (Abdulla Al Kendi), исполняющий обязанности директора по технологиям и регулированию Цифрового управления Абу-Даби (Abu Dhabi Digital Authority, ADDA). – Поэтому Цифровое управление Абу-Даби сформировало крепкое партнерство с HPE по ряду инициатив в области цифровизации и усовершенствованного анализа данных. Пандемия COVID-19 позволила открыть новую главу в нашем сотрудничестве с HPE. С помощью HPE Ezmeral ML Ops ADDA развертывает передовой инструментарий в области науки о данных и ИИ/МО, чтобы разработать разумную политику в отношении готовности, восстановления и сдерживания заболеваний, а также стимулирования роста и оживления экономики. Мы довольны работой HPE Ezmeral ML Ops и поддерживаем HPE в ее решении предоставлять ML Ops посредством HPE GreenLake».

«В современном мире ИИ/МО является катализатором для любого инновационного, масштабируемого и устойчивого бизнеса, – отметил доктор Матс Нордлунд (Mats Nordlund), член совета инициативы ИИ-инноваций Швеции (AI.se) и директор по исследованиям и инновационным разработкам в Zenuity. – AI.se сотрудничает с более чем 70 партнерами с целью укрепить конкурентоспособность промышленности и благосостояние Швеции. Мы гордимся своим партнерством с HPE на их пути к разработке новых облачных сервисов ML Ops на базе HPE GreenLake. По мере того, как мы стремимся ускорить прикладное изучение ИИ посредством взаимодействия и обмена между отраслями, мы рады работать с HPE над инновациями для фабрик данных и разработкой масштабируемых МО-моделей. AI.se счастливы сотрудничать с экспертами HPE в рамках тестирования, изучения и совершенствования их нового HPE Ezmeral ML Ops. Вместе мы определили несколько способов улучшить функциональность и совместимость этого решения, которое, на наш взгляд, поможет AI.se и другим партнерам HPE использовать возможности МО для достижения успешных бизнес-результатов».

HPE активно взаимодействует с Cloud Native Computing Foundation (CNCF) и сообществом разработчиков Kubernetes в рамках таких проектов, как KubeDirector, Secure Production Identity Framework for Everyone (SPIFFE) и SPIFFE Runtime Environment (SPIRE). Они являются ключевыми компонентами стратегии HPE Ezmeral, направленной на предоставление портфеля открытого и гибкого ПО, которое помогает заказчикам избежать привязки к конкретным вендорам.

Ключевым компонентом HPE Ezmeral Container Platform является поддерживаемый HPE проект с открытым исходным кодом KubeDirector, который позволяет работать с необлачными монолитными приложениями (т.е., с приложениями, имеющими постоянное хранилище данных) на базе Kubernetes.

Приобретение Scytale в феврале 2020 г. для обеспечения безопасности в облаке, а также вовлечение в такие проекты, как SPIFFE и SPIRE, подчеркивают стремление HPE работать с открытыми исходными кодами.

22 июня CNCF объявил, что SPIFFE и SPIRE были переведены из стадии песочницы в стадию инкубации. Это важный шаг, знаменующий постоянное развитие и принятие этих проектов рынком.

С момента присоединения к CNCF проекты SPIFEE и SPIRE приобрели популярность и были развернуты такими известными компаниями, как Bloomberg, Bytedance, Pinterest, Square, Uber, и Yahoo Japan. У SPIRE есть активно развивающееся сообщество разработчиков, и в него вовлечены такие компании, как Amazon, Bloomberg, Google, Hewlett Packard Enterprise, Pinterest, Square, TransferWise и Uber.

Название бренда HPE Ezmeral происходит от испанского слова «esmeralda», которое означает «изумруд». Считается, что изумруды способны наделять силой и способностью предсказывать события будущего, укреплять интеллект, снижать стресс и усиливать иммунитет. Трансформация необработанного изумруда в полированный камень, раскрывающая нечто более прекрасное и ценное, сравнима с цифровой трансформацией, которую сейчас претерпевают заказчики.

ПО HPE Ezmeral общедоступно для любой инфраструктуры или публичного облака по традиционным моделям лицензирования; HPE Ezmeral Container Platform и HPE Ezmeral ML Ops – по лицензионной подписке.

HPE Ezmeral Container Platform и HPE Ezmeral ML Ops теперь доступны в качестве облачных сервисов в бета-версии посредством HPE GreenLake, и ведется набор заказчиков для бета-программы. Выпуск в общий доступ ожидается в 4 квартале.

HPE Ezmeral Container Platform доступно для канала и может продаваться в качестве облачного сервиса посредством HPE GreenLake в рамках партнерской программы.