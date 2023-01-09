Разделы

Бизнес
|

«Флант» присоединилась к АРПП «Отечественный софт»

«Флант» объявила о присоединении к ассоциации российских разработчиков ПО (АРПП). Компания создала полноценную экосистему российских DevOps-инструментов — они закрывают все необходимые потребности по поддержке инфраструктуры для высоконагруженных веб-приложений. Среди продуктов «Фланта»: Kubernetes-платформа Deckhouse, система мониторинга инфраструктуры Okmeter и CI/CD- утилита с открытым кодом werf.

Компания с 2008 г. создает и обслуживает ИТ-инфраструктуру для критичных бизнес-приложений. В 2019 г. «Флант» стала сертифицированным поставщиком услуг по Kubernetes, получив статус Kubernetes Certified Service Provider (KCSP) в организации CNCF. «Флант» вносит наибольший вклад в развитие Kubernetes среди российских компаний и входит в Топ-150 мировых компаний- контрибьюторов технологии за последние 5 лет.

Постепенно «Флант» превратился из профессиональной сервисной компании в продуктовую с Deckhouse в качестве флагманского решения: это первая Kubernetes- платформа, созданная в России и представленная в 2021 г. Платформа включена в единый реестр российского ПО и сертифицирована в CNCF. В 2022 г. Deckhouse получила сертификаты совместимости с Astra Linux, AlterOS и «Ред ОС».

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант
Поддержка ИТ-отрасли

Александр Баталов, генеральный директор компании «Флант», сказал: «Мы очень рады, что ассоциация одобрила включение “Флант” в свои ряды. Это позволит нам выступать в роли экспертов при обсуждении отраслевых стандартов и предлагать наилучшие практики индустрии, взаимодействовать с ключевыми представителями ИТ-отрасли России. Уверен, “Флант” внесет большой вклад в продвижение интересов членов ассоциации и поможет рынку ускорить переход к контейнеризации и частным облачным средам, функционирующим на базе Kubernetes».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти Китая перехватывают управление техногигантами

Adobe поймали на использовании втихую рисунков и видео своих клиентов для тренировки ИИ

На российского майнера повесили десятки миллионов долга за электричество после принудительного пересчета тарифов

Власти отказались выделить 22 миллиарда для российской ОС «Аврора»

«Росатом» будет скупать российских производителей микроэлектроники и вычислительной техники

Пентагону запретили покупать за $400 млн очки Microsoft HoloLens, потому что у военных от них головная боль и тошнота

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще