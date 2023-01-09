«Флант» присоединилась к АРПП «Отечественный софт»

«Флант» объявила о присоединении к ассоциации российских разработчиков ПО (АРПП). Компания создала полноценную экосистему российских DevOps-инструментов — они закрывают все необходимые потребности по поддержке инфраструктуры для высоконагруженных веб-приложений. Среди продуктов «Фланта»: Kubernetes-платформа Deckhouse, система мониторинга инфраструктуры Okmeter и CI/CD- утилита с открытым кодом werf.

Компания с 2008 г. создает и обслуживает ИТ-инфраструктуру для критичных бизнес-приложений. В 2019 г. «Флант» стала сертифицированным поставщиком услуг по Kubernetes, получив статус Kubernetes Certified Service Provider (KCSP) в организации CNCF. «Флант» вносит наибольший вклад в развитие Kubernetes среди российских компаний и входит в Топ-150 мировых компаний- контрибьюторов технологии за последние 5 лет.

Постепенно «Флант» превратился из профессиональной сервисной компании в продуктовую с Deckhouse в качестве флагманского решения: это первая Kubernetes- платформа, созданная в России и представленная в 2021 г. Платформа включена в единый реестр российского ПО и сертифицирована в CNCF. В 2022 г. Deckhouse получила сертификаты совместимости с Astra Linux, AlterOS и «Ред ОС».

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант Поддержка ИТ-отрасли

Александр Баталов, генеральный директор компании «Флант», сказал: «Мы очень рады, что ассоциация одобрила включение “Флант” в свои ряды. Это позволит нам выступать в роли экспертов при обсуждении отраслевых стандартов и предлагать наилучшие практики индустрии, взаимодействовать с ключевыми представителями ИТ-отрасли России. Уверен, “Флант” внесет большой вклад в продвижение интересов членов ассоциации и поможет рынку ускорить переход к контейнеризации и частным облачным средам, функционирующим на базе Kubernetes».