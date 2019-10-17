Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Commvault представила новый функционал Hedvig

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Commvault представила новый функционал своего решения Hedvig для программно-определяемого хранения. Эти усовершенствования реализуют дополнительные сценарии его применения и повышают ценность Hedvig для заказчиков. Анонс нового функционала Hedvig состоялся в рамках форума Commvault GO 2019.

«Анонсируемые сегодня функции разработаны на основе новейших технологий хранения, контейнеров и облаков. Они помогут предприятиям автоматизировать выполняемые вручную процедуры управления инфраструктурой и упростить гибридную облачную среду, – отметил Авинаш Лакшман (Avinash Lakshman), главный специалист по стратегии хранения, Commvault. – Эти функции дают предприятиям дополнительные преимущества от внедрения решений Commvault».

Новые функции Hedvig автоматизируют и упрощают администрирование данных, сокращают стоимость хранения и ускоряют окупаемость инвестиций. Это следующие функции.

Поддержка Container Storage Interface (CSI), благодаря которой предприятия смогут использовать решение Commvault для управления Kubernetes и другими оркестраторами контейнеров.

Встроенные механизмы обеспечения высокой доступности дата-центров, помогающие предприятиям обеспечить защиту своих данных от сбоев и аварий.

Поддержка механизма Erasure Coding, улучшающего эффективность хранения. Полная поддержка мультиадресных дата-центров. Включая управление уровнем доступа каждого из арендаторов, контроль и настройки шифрования, с помощью которых провайдеры могут строить решения для хранения в гибридной облачной среде.

Управление территориально-распределенными кластерами с возможностью получения уведомлений и генерации отчетов. С помощью этой функции предприятия и сервис-провайдеры смогут из одной консоли настроить конфигурацию инфраструктуры программно-определяемого хранения, охватывающей несколько дата-центров, и управлять этой инфраструктурой.

В будущем планируется использовать технологии Hedvig для усовершенствования автоматизации управления данными и расширить поддержку контейнеров приложений и микросервисов. Эти и другие инициативы Hedvig помогают Commvault реализовать стратегию по сокращению фрагментации данных в гибридной облачной среде и управления ими за счет унификации хранения.

Другие материалы рубрики

Как менялась популярность языков программирования год от года

«Газпрому» отключили оборудование через спутник

Виртуальный хостинг: что такое VPS и VDS, когда он нужен, и как выбрать подходящий тариф

Обновление ПО парализовало работу «Почты России»

После поглощения «Ростелекомом» DataLine выживет как отдельный бренд

Британцы массово скупают площадки, чтобы занять четверть коммерческого рынка ЦОДов России

Техника

Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM

Какая матрица в дисплеях лучше?

Компактные ручные отпариватели: выбор ZOOM

Лучшие шуруповёрты для дома: выбор ZOOM
Показать еще
Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет.

Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Cети 6G начнут появляться через пять-десять лет.

Они будут обслуживать гораздо больше устройств, чем сети 4G и 5G.

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner