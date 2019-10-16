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Commvault представила бренд SaaS-сервисов Metallic

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Commvault выводит на рынок новый венчурный бренд – Metallic. Metallic предлагает портфель сервисов Software-as-a-Service (SaaS), с помощью которого заказчики смогут по доступной цене защитить свои файлы и данные приложений, хранящиеся внутри корпоративной ИТ, в облаках и в гибридной инфраструктуре. Metallic – это мощное SaaS-решение, работающее с самыми популярными бизнес-приложениями, которое можно полностью развернуть и подготовить к работе всего за 15 минут. Анонс Metallic состоялся в рамках форума Commvault GO 2019.

Metallic будет реализовываться через партнёров Commvault. Решение доступно в трех конфигурациях: Metallic Core Backup & Recovery, Metallic Office 365 Backup & Recovery, Metallic Endpoint Backup & Recovery.

Все три конфигурации решения можно приобрести по подписке с ежегодной или ежемесячной оплатой. Конфигурация Core Backup & Recovery позволяет заказчику выбрать, где будут храниться резервные копии его данных – в облачном хранилище Metallic, в его частном облаке либо в корпоративной инфраструктуре хранения внутри компании.

«Один из самых перспективных сценариев применения Metallic связан с защитой информации отдельных пользователей в Office 365. Metallic обеспечивает тот уровень защиты и выполнения требований законодательства, который нужен сейчас любой компании, – отметил Стив Гуггенхаймер (Steve Guggenheimer), корпоративный вице-президент, AI & ISV Engagement, Microsoft. – Мы сотрудничаем с Commvault уже несколько десятилетий, совместно внедряя новейшие разработки. Я очень рад, что новый сервис SaaS от Commvault поддерживает хранение данных в нашем облаке Azure. Тесная интеграция Metallic с Azure обеспечит заказчикам доступ к лучшим технологиям обеих компаний».

У заказчиков Metallic всегда будет место для масштабирования независимо от объема их данных, который может быть от 1 терабайта и до нескольких петабайтов. Заранее настроенные сервисы резервного копирования и восстановления Metallic разработаны с учетом накопленных за 20 лет лучших практик и обеспечивают быстрое развертывание и гибкость настройки конфигурации с учетом требований конкретного заказчика.

«Если вы потеряете важные данные, то с ними вы можете потерять и свое рабочее место. Мы создавали Metallic для того, чтобы полностью исключить эти риски, и если какие-то данные у вас пропадут, то Metallic их быстро восстановит без каких-либо неприятных сюрпризов, – сказал Роберт Калустян (Robert Kaloustian), старший вице-президент и генеральный менеджер Metallic. – Metallic работает быстро, безопасно, надежно и рассчитан на самые популярные в среднем бизнесе приложения, но при этом обеспечивает масштабируемость корпоративного класса. Если к этому прибавить удобство и гибкость предоставления сервисов SaaS, то становится очевидно, что наше решение устанавливает новые стандарты рынка резервного копирования и восстановления».

Партнеры, продвигающие Metallic, смогут развивать бизнес без сложных циклов продаж и легко дополнить сервисами Metallic свой текущий портфель предложений. На сайте metallic.io можно подписаться на 45-дневное бесплатное пробное использование нового решения, а подписку на сервисы Metallic уже сейчас предлагают некоторые партнеры Commvault.

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