В Commvault назначен вице-президент по глобальной партнерской сети и альянсам

Commvault, производитель программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, объявила о назначении Джона Тавареса (John Tavares) вице-президентом по глобальной партнерской сети и альянсам.

На своей новой должности Таварес будет осуществлять общее руководство развитием глобальной партнерской сети Commvault (Global Partner Organization, GPO) и развивать сотрудничество компании с партнерами по всему миру. Таварес пришел в Commvault из компании Dell EMC, где последние 25 лет был одним из руководителей отдела продаж, сначала в корпорации EMC, а затем в Dell после слияния Dell и EMC. За время работы в Dell EMC ему удалось добиться роста бизнеса направления компании, поставляющего программное обеспечение, оборудование и сервисы для дата-центров, создать великолепную команду отдела продаж и обеспечить увеличение объема прибыли по итогам года в течение нескольких лет.

«Я рад, что смогу применить в Commvault мой многолетний опыт организации продаж и внесу свой вклад в усиление репутации компании как надежного поставщика решений корпоративного класса управления данными для глобального канала, – сказал Таварес. – Глобальная партнерская организация добилась замечательных успехов несмотря на очень сложную ситуацию, в которой она работала в прошлом году. Я надеюсь, что на базе этих достижений мы сможем и дальше развивать долговременное сотрудничество с партнерами, которое принесет нашим заказчикам ощутимые преимущества».

Прежний вице-президент Commvault по глобальной партнерской сети и альянсам Мерсер Роу (Mercer Rowe) теперь займет должность вице-президента и генерального менеджера Commvault Systems Japan. Его основными задачами на новой должности будут рост в регионе бизнеса Metallic (отделения Commvault, предоставляющего SaaS) и дальнейшее усиление позиций Commvault в азиатско-тихоокеанском регионе.

«Джон пришел в Commvault в самое подходящее время и принес в Глобальную партнерскую организацию ценный экспертный опыт, накопленный за многие годы работы. Его назначение свидетельствует о больших планах нашей компании на следующий финансовый год, – сказал Рикардо ди Блазио (Riccardo Di Blasio), руководитель направления учета доходов, Commvault. – Я уверен, что Джон как глава нашей организации по работе с каналом, добьется бурного развития сотрудничества с партнерами, что существенно расширит нашу клиентскую базу и увеличит прибыль компании».