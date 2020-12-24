Эксперты Commvault представили прогнозы на 2021 год

Commvault публикует прогнозы ведущих экспертов компании по рынку управления и хранения данных на 2021 год.

Дон Фостер, вице-президент по глобальным продажам, отметил: «Технологии Deep Fake простимулируют рост рынка решений для тестирования целостности и верификации данных».

Благодаря совершенству искусственного интеллекта (AI) технологии Deep Fake на базе AI способны создавать реалистические фотографии и видео, на которых люди делают вещи, которых они в действительности никогда не делали. Эти технологии создают новые риски – компаниям становится сложнее гарантировать, что их картинки, видео и другие потоки данных не были изменены с помощью AI.

Риск ошибки из-за использования данных, измененных с помощью технологий Deep Fake растет каждый день. В 2021 году компаниям потребуются решения для проверки целостности данных и их верификации, позволяющие выявить изображения, видео и другие потоки данных, измененные с помощью AI. Лидеры ИТ-индустрии и стартапы выпустят новые решения для проверки целостности данных и их верификации, которые защитят эти компании от мошенников, использующих технологии Deep Fake.

COVID-19 заставил многие компании ускорить переход в облачные инфраструктуры, однако теперь компании вынуждены тратить значительную часть своего ИТ-бюджета на оплату хостинга в публичных облаках приложений, изначально разработанных для развертывания во внутренней ИТ-инфраструктуре, а не в облаке.

Пандемия COVID-19 еще раз продемонстрировала гибкость и масштабируемость, а также необходимость в разработке долговременной стратегии развития предприятия, ориентированной на использование облаков. В 2021 году ИТ-отделы начнут преобразовывать свои приложения и рабочие нагрузки в “родной” для облаков формат и сделают это переформатирование одним из главных задач цифровой трансформации бизнесу. После такой оптимизации компании смогут сократить затраты на оплату облачных сервисов.

Из-за COVID-19 цифровая трансформация мировой экономики значительно ускорилась, и руководители компаний осознали, что теперь цифровые бизнесы уже не только помогают основному бизнесу, но сами стали основным бизнесом их компаний. Теперь судьба бизнеса зависит от того, сможет ли команда DevOps компании предоставить потребителям цифровые сервисы сразу же как только в них возникнет потребность.

Мэттью Тайрер, руководитель направления продуктового маркетинга, сказал: «Информационная безопасность, Governance и другие средства аналитики данных придут в облака».

В 2020 году предприятия по всему миру ускоренно переносили приложения и рабочие нагрузки в облака в связи с переходом многих сотрудников на работу из дома, однако эти компании обнаружили, что в облаках у них нет возможности применять те средства защиты данных, выполнения требований governance и других инструментов аналитики, которые они раньше использовали внутри своей корпоративной инфраструктуры. А тем временем киберпреступники совершенствуют свои инструменты, регулирующие органы требуют выполнять требования GDPR и других законов независимо от того, хранятся данные в корпоративном дата-центре или в публичном облаке.

Для многих наших клиентов одной из главных задач в новом году будет применение в облаках основных средств защиты данных, управления данными и аналитики, которые используются в их корпоративных дата-центрах. Мы ожидаем быстрый рост спроса на решения для аналитики данных, с помощью которых компании смогут проводить аудит своих данных, выполнять требования законодательства о защите персональных данных, защитить данные от программ-вымогателей и других киберугроз, и быстро восстанавливать данные после аварий независимо от того, хранятся они внутри корпоративной инфраструктуры или в облаке.

Манодж Наир, глава направления Metallic, сказал: «Перевод сотрудников на удаленку создаст для их компаний новую проблему «гравитации данных».

Из-за COVID-19 часть персонала компаний перешла на удаленный режим работы из дома, а многие сотрудники продолжат работать из дома даже после окончания пандемии, а это значит, что их данные будут храниться вне офиса компании. В 2021 года резко возрастут инвестиции корпораций в технологии и сервисы, которые решают проблему «гравитации данных». Например, в корпоративном секторе есть большой спрос на внедрение новых технологий 10-гигабитных проводных и 5-гигабитных беспроводных сетей, с помощью которых можно обеспечить быструю, гибкую, надежную и безопасную связь между данными на границе сети компании и используемыми ею облаками. В следующем году будут активно внедряться решения Backup as a Service (BaaS) и другие решения интеллектуального управления данными, которые обеспечат защиту, хранение в соответствии с требованиями законодательства и другие средства контроля для работы с распределенными данными, остающимися на границе сети компании.

COVID-19 еще больше обострил проблему кибератак – после начала пандемии число атак выросло до 4000 в день. Для отражения новых угроз предприятия будут применять стратегию многоэшелонной обороны Defense-In-Depth, сочетающую обнаружение атак, безопасность данных и их резервное копирование, которое позволяет при наихудшем варианте развития событий быстро восстановить данные после нападения программ-вымогателей и других кибератак. Компании будут активно внедрять новые решения Backup as a Service (BaaS), которые позволяют быстро восстановить данные если отдельные решения информационной безопасности и встроенные функции безопасности приложений не смогли отразить кибератаку. Компании, у которых есть все три компонента стратегии многоэшелонной обороны (обнаружение угроз, защита данных и резервное копирование данных), смогут успешно отразить любые типы кибератак.

Ранжа Раджагопалан, вице-президент по продуктовому менеджменту, сказал: «Компании поняли, что для защиты от атак ransomware нужен план обеспечения непрерывности бизнеса».

Компании наконец осознали, что нет идеальной системы информационной безопасности, поэтому нужно быть готовым к тому, что в результате атаки вымогателей и кибератаки другого типа их данные будут зашифрованы или удалены. В следующем году компании начнут разрабатывать процедуры обеспечения непрерывности бизнеса и внедрять решения послеаварийного восстановления в расчёте не только на природные катаклизмы, но и аварии из-за кибератак. Все это позволит существенно уменьшить риски, связанные с атаками вымогателей.

Хотя руководители компаний хорошо понимают необходимость цифровых сервисов для успешного бизнеса, большинство из них рассматривает закупки и эксплуатацию корпоративной ИТ-инфраструктуры и приложений как не приносящие доход операции. Сегодня ИТ-руководители пытаются перейти на использование решений SaaS для управления кадрами, планирования ресурсов предприятия (ERP) или других бизнес-приложений, которые не являются критически-важными для их предприятия. Следует ожидать бурный рост решений SaaS, в том числе для управления данными, которые предназначены для типичных задач бизнеса. В 2021 году станет очевидно, что мы живём в мире SaaS.