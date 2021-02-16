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Farrelly Jamie Фаррелли Джейми

СОБЫТИЯ


16.02.2021 Commvault назначила нового VP по партнерской сети и альянсам в регионе EMEA 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Farrelly Jamie и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
Acronis - Акронис 489 1
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Microsoft Azure 1526 1
Microsoft Office 365 1042 1
Tavares John - Таварес Джон 5 1
Fanizzi Marco - Фаници Марко 2 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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