eXpress — участник ежегодного «CNews Forum 2025: Информационные технологии завтра»

11 ноября 2025 команда eXpress примет участие в ежегодной конференции «CNews Forum 2025: Информационные технологии завтра». На секции «Цифровизация промышленности» будет представлен реальный кейс перехода на российскую платформу: какие цели и задачи ставил заказчик перед переводом коммуникаций на отечественное решение, какие возможности для рабочего взаимодействия получили сотрудники компаний и какие перспективы развития открываются перед корпоративной платформой в условиях плодотворного технологического сотрудничества команд внедрения и вендора.

На информационном стенде компании (его можно будет найти под номером 25) участники форума смогут узнать, как eXpress позволяет организовать всю рабочую коммуникацию и операционные процессы в удобном мобильном виде 24/7. Sale-команда eXpress продемонстрирует преимущества и новые возможности защищенной платформы, которые появились в 2025 году, поделятся планами по развитию решения, ответят на вопросы пользователей и потенциальных заказчиков. Приятным бонусом знакомства с eXpress станет чашечка бодрящего кофе и нетворкинг.

На площадке CNews FORUM ежегодно собираются активные участники ИТ-рынка России: представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики. 11 ноября они вновь встретятся, чтобы обсудить, как проходит информатизация экономики сегодня и какие вызовы стоят перед ИТ-отраслью в ближайшие годы.

