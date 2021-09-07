Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм

Банкам России срочно потребовался автоматизированный доступ к сайтам из реестра запрещенных реестров, включая сайты с детской порнографией и экстремистскими материалами. Это нужно им для соблюдения новых поправок к «антиотмывочному» закону, запрещающих им обслуживать лиц, связанных с такими ресурсами. Роскомнадзор выразил готовность к предоставлению им такого доступа, но пока все упирается в текущее российское законодательство.

Банкам потребовался суицидальный контент

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор планирует открыть отечественным банкам доступ к веб-ресурсам, попавшим в реестр заблокированных сайтов. Как пишут «Известия», возможность банкам посещать сайты с запрещенным в России контентом, напрямую связана с новыми требованиями так называемого «антиотмывочного» закона, вступившими в силу летом 2021 г.

Нововведения в «антиотмывочном» законе (115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») – это запрет сотрудничества всем кредитным организациям с лицами, которые оказывают те или иные услуги через сайты из Единого реестра запрещенной информации. Другими словами, банки будут отказывать таким клиентам в любых операциях с деньгами и иным имуществом.

Напомним, что в реестр запрещенных сайтов попадают ресурсы с детской порнографией, материалами экстремистского характера, а также с суицидальным и пронаркотическим контентом. Нередко в перечне можно встретить и очень популярные в стране сайты, например, 4PDA.

Зачем это банкам

Вступившие в силу поправки к «антиотмывочному» закону вынудили банки вручную проверять всех потенциальных клиентов на связь с запрещенными в стране веб-сайтами. Сотрудники банка теперь должны каждый раз вводить в поисковую строку доменные имена или ссылки, после чего подтверждать свои действия путем ввода специального проверочного кода.

Доступ к запрещенному контенту может упростить банкам работу по соблюдению новых требований законодательства

Такой алгоритм отнимает у сотрудников банков немало времени и сил, заявила «Известиям» глава центра развития корпоративного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития Елена Сорвина.

В связи с этим Банк России направил Роскомнадзору запрос на реализацию системы автоматического доступа банкам к таким сайтам, чтобы исключить проверку в ручном режиме и ускорить весь процесс. Например, при помощи такой системы кредитные организации могли бы быстро проверить потенциального клиента на факт владения доменом того или иного сайта из «черного списка» регулятора.

Представители Росфинмониторинга сообщили «Известиям», что отечественные банки действительно сталкиваются с различными трудностями при работе с реестром запрещенных сайтов. Они выразили желание автоматизировать доступ к нему, Представители Росфинмониторинга добавили также, что служба направила в Роскомнадзор просьбу об автоматизации процесса взаимодействия с единым реестром запрещенных сайтов.

Для доступа к заблокированным сайтам банки нередко пользуются различными VPN-сервисами. Но и этой возможности они могут лишиться. По данным РБК, в конце августа 2021 г. Центробанк разослал российским банкам предупреждения о вероятных очень скорых блокировках VPN-сервисов Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield. За два месяца до этого в России начались блокировки Opera VPN и VyprVPN.

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В своем письме регулятор попросил финорганизации перечислить используемые в их работе VPN-сервисы, указав, что ответ должен быть предоставлен не позднее 2 сентября 2021 г. В нем, помимо перечня сервисов, должны быть сведения о том, для чего именно банки используют те или иные VPN.

Позиция Роскомнадзора

Роскомнадзор выразил готовность включиться в разработку автоматизированной системы доступа к реестру заблокированных в России сайтов. «Считаем, что законодательство должно четко определять правовые основания для обращения финансовых организаций в Роскомнадзор за доступом к информации, содержащейся в реестре. Необходима разработка особого механизма для верификации как запрашиваемых данных, так и самих банковских структур. Готовы принять участие в этой работе совместно с органами власти при непосредственном участии самих финансовых организаций», – сообщили изданию представители регулятора.

Законодательство как преграда

По данным представителей Роскомнадзора, действующее в России законодательство устанавливает определенный круг лиц, у которых есть доступ к информации из реестра. Также в нем прописан порядок доступа к нему для каждой из категорий пользователей. «Возможности свободного размещения в интернете такой информации, как и предоставление ее третьим лицам, не предусмотрено», – отметили представители ведомства, подчеркнув, что сведения из этого реестра «чувствительны и не подлежат бесконтрольному распространению».

В качестве примера компаний, у которых есть доступ к сайтам из реестра Роскомнадзора, представители регулятора привели операторов связи, но только тех, у кого есть лицензия ведомства на осуществление своей деятельности. В Роскомнадзоре подчеркнули, что операторы могут посещать запрещенные в России сайты по специальному защищенному каналу связи. По словам представителей регулятора, операторам такой доступ предоставляется с целью «своевременной блокировки всего массива запрещенной информации.

Предоставить аналогичный канал связи финансовым организациям Роскомнадзор пока не может. По словам его представителей, в настоящее время регулятор не вправе верифицировать банки, обращающиеся к информации из перечня заблокированных сайтов. Они добавили, что это обязанность Центробанка или Минфина.