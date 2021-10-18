«Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов

Apple всего за полгода колоссально нарастила свою долю рынка рекламы приложений в App Store. Она добилась этого изменениями политики конфиденциальности в iOS, в одночасье лишив Facebook и другие компании данных для таргетинга рекламы. Это выльется для Apple в многомиллиардные доходы, которые будут расти год от года.

Apple меняет правила

Компании Apple удалось максимально увеличить свою долю на рынке рекламы приложений в рекордно короткие сроки. Как пишет Financial Times, она смогла добиться этого благодаря новым настройкам приватности, заметно ухудшающим таргетинг рекламы на iOS и iPad OS ее конкурентам.

Доля Apple на рынке, где также представлены Facebook, Google и другие ИТ-гиганты, всего за полгода выросла в три раза. Теперь из 100% загрузок приложений для iPhone по клику на рекламу в магазине App Store Apple удерживает 58%. Для сравнения, в октябре 2020 г. этот показатель едва достигал 17%, пишет Financial Times со ссылкой на отчет аналитической компании Branch.

Бизнес Apple по рекламе приложений в App Store носит название Search Ads. Он дает клиентам компании возможность размещать ссылки на свои приложения над результатами поиска. В числе тех, кто пользуется такой возможностью, есть и небольшие разработчики, и крупные компании, например, Bytedance, создавшая TikTok.

Пользователь сам решает, каким приложениям дать доступ к персональным данным, а каких лишить его

Для компании это не первый случай по вводу ограничений в работе этого сервиса. Если сейчас из-за новых настроек конфиденциальности страдают ее конкуренты, то в ноябре 2018 г. жертвами «санкций» оказались российские разработчики. Как сообщал CNews, Apple закрыла в России доступ к Search Ads, объяснив это новыми поправками к «налогу на Google», которые вступили в силу 1 января 2019 г., то есть увеличением до 20% НДС, выплачиваемого компанией в России.

Что придумала Apple

Новая политика конфиденциальности Apple вступила в силу в апреле 2021 г. одновременно с релизом прошивки iOS 14.5. В ней она по умолчанию отключила всем сторонним приложениям, включая Facebook и Instagram, доступ к специальному идентификатору IDFA (The Identifier for Advertisers). Именно его приложения использовали для слежки за пользователями, в том числе и за его местоположением. Полученные данные затем использовались для лучшего таргетинга рекламы.

Владельцы устройств Apple с новой прошивкой вправе самостоятельно решать, хотят они, чтобы приложения неустанно следили за ними, или же их собственная приватность им дороже.

Как показала практика, пользователей смартфонов и планшетов Apple совершенно не интересуют трудности, с которыми столкнулись рекламодатели после лишения их доступа к IDFA по умолчанию. Согласно собранной исследовательской компанией Flurry в мае 2021 г. статистике, в одних только США 95% владельцев iPhone и iPad решили не предоставлять никому доступ к этому идентификатору.

Apple позволяет всего одним кликом запретить всем приложениям доступ к IDFA

С американцами оказались солидарны и жители других стран. Во всем мире 87% пользователей мобильных гаджетов Apple закрыли доступ к IDFA подавляющему большинству приложений, запрашивающих его.

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Более того, количество таких отказов, оказалось в разы больше ожиданий аналитиков Flurry. По их самым пессимистичным прогнозам, этот показатель не должен был превысить 40%.

Миллиарды рекламных денег

Бизнес на рекламе приложений в магазинах Apple App Store и Google Play приносит миллиарды долларов владельцам этих платформ. По подсчетам аналитической компании Evercore ISI, по итогам нынешнего финансового года Apple заработает на своем рекламном бизнесе порядка $5 млрд. В ближайшие три года это значение увеличится до $30 млрд в год.

Эксперты полагают, что, позволив пользователям своих гаджетов лишать разработчиков приложений доступа к своим персональным данным, Apple изменила правила игры на рекламном рынке в свою пользу. Теперь рекламодатели предпочитают работать с ней, а не с Facebook, Yahoo, Twitter или Google, ранее имевшими безграничный доступ к IDFA и пользовавшиеся этим в своих рекламных сетях.

Но в этой схеме есть и минусы для Apple. Аналитическая компания Singular подсчитала, что с момента выхода прошивки iOS 14.5 многие мобильные рекламодатели перераспределили свой бюджет в пользу Google и ее платформы Android. Это произошло почти мгновенно – до апреля 2021 г. распределение расходов на рекламу между iOS и Android было примерно одинаковым. А уже в июне 2021 г. доля Android выросла до 70,3% против 29,7% у iOS.