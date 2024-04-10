Федеральная сеть аптек «Я+аптека» улучшила работу учетных систем в облаке mClouds.ru

Федеральная сеть аптек «Я+аптека» улучшила работу учетных систем в облаке mClouds.ru. Об этом CNews сообщили представители mClouds.

«Я+аптека»- федеральная сеть аптек в России. В настоящий момент функционирует более 200 аптек и аптечных пунктов

Задача

Компании требовались облачные ИТ-ресурсы для размещения своих сервисов, без дополнительных вложений на покупку оборудования. Необходимо было разместить учетную систему для администрирования сайта компании.Важно отметить, что система должна была обладать стабильной доступностью для работы операторов и копирайтеров. Ее размещение и управление в облаке стало наиболее оптимальным решением. Об этом CNews сообщили представители mClouds.

Решение

Инженеры mClouds помогли ИT-специалистам компании выбрать оптимальный сервис для их задачи, и определить правильный объём облачных ресурсов для первого этапа, который можно гибко наращивать по мере роста нагрузки. Сервисы заказчика были размещены в корпоративном облака на базе VMware на базе процессоров Xeon Scalable 6300 серии.

Были подготовлены все настройки для миграции сервиса. Все необходимые данные успешно были перенесены в облачный кластер mClouds.

Результат

В результате миграции в облако учетной системы заказчика, значительно выросла доступность, а также скорость работы. Немаловажным фактом стало и отсутствие необходимости затрат на покупку и обслуживание собственного оборудования.