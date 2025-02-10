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«СТАН» перешел на отечественную систему автоматизированного проектирования

Станкостроительный холдинг «СТАН» перешел на отечественную систему автоматизированного проектирования (САПР). Российская САПР, внедренная в Центральном конструкторском управлении холдинга, обеспечит полный комплекс автоматизации работы проектировщиков: от разработки конструкторской документации до планирования необходимых материалов для производства. Об этом CNews сообщили представители «СТАНа».

Внедрение отечественного САПР идет в рамках программы импортозамещения и обеспечит технологическую безопасность проектных разработок. Новый программный комплекс, состоящий из PLM/PDM, CAD, CAE-решений позволит не только разрабатывать конструкторскую документацию, но и оптимизировать конструкции, проводить инженерные расчеты и оперативно вносить изменения в проекты. Создание цифрового макета изделия уменьшит количество конструкционных доработок на стадии производства опытных образцов. PDM-система – обеспечит возможность одновременной работы нескольких специалистов над проектом в едином цифровом пространстве.

«В современных условиях использование импортных САПР небезопасно с точки зрения сохранности технологических решений и непрерывности разработки проектов. Именно поэтому «СТАН» принял решение о переходе на российскую САПР. Это решение нового уровня, которое ускорит проектирование станков и значительно оптимизирует конструкторско-технологическую подготовку производства. В рамках трансформации мы оцифруем весь жизненный цикл станков в PLM-системе, автоматизируем технологическую подготовку производства», – отметил заместитель гендиректора по научно-техническому развитию и инновациям «СТАНа» Денис Чернявский.

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Адаптацией и внедрением комплексной информационной среды для управления процессами создания станков занимается собственное техническое подразделение холдинга «СТАН». Инженеры ведут работы по формированию конструкторского состава изделий и архива документации на оборудование. Основная задача – проектирование станков с оптимизированной компоновкой с использованием ключевых импортозамещенных узлов, разработанных «СТАНом»: инструментальных магазинов, фрезерных голов, стружкоуборочных транспортеров.

Предприятия «СТАНа» производят более 20 моделей станков и их модификаций, специальное оборудование, в том числе прессовое, а также самостоятельно разрабатывают проекты станков и обрабатывающих центров, востребованные ведущими отраслями промышленности. Все ключевые модели станков «СТАНа» имеют действующие заключения Минпромторга России о производстве промышленной продукции на территории России.

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