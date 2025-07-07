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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сидоров Виктор


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Минобороны требует гигантскую сумму от крупного производителя электроники с многолетней историей 1
05.07.2007 У УФПС Петербурга новый директор 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сидоров Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 108 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25027 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2543 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17990 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30539 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369863, в очереди разбора - 748222.
Создано именных указателей - 178275.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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