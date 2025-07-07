Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сидоров Виктор
УПОМИНАНИЯ
|07.07.2025
|Минобороны требует гигантскую сумму от крупного производителя электроники с многолетней историей 1
|05.07.2007
|У УФПС Петербурга новый директор 1
Сидоров Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25027 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369863, в очереди разбора - 748222.
Создано именных указателей - 178275.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.