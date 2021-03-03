В «Серчинформ Fileauditor» реализована защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных

В «Серчинформ Fileauditor» появилась защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных.

«Серчинформ Fileauditor» – решение для аудита файловых систем, программа контролирует конфиденциальные документы на ПК пользователей и отслеживает действия с ними. В новой версии ПО добавилась возможность блокировать доступ и пересылку конфиденциальных файлов в любых произвольных приложениях.

Задача решается с помощью меток, которые автоматически присваиваются файлам в зависимости от их категории – «коммерческая тайна», «ПДн», «договоры», «финансовая отчетность», «файлы с паролями» и пр. Затем по меткам настраиваются разрешения и запреты: каким пользователям, за какими ПК и в каких приложениях можно открывать и изменять. Например, в Fileauditor можно запретить отправку файлов с меткой «ПДн» по любому каналу – будь то корпоративный мессенджер или общеизвестный Telegram. Пользователь просто не сможет прикрепить такие документы во вложения и получит уведомление об ошибке. Можно разрешить работу в MS Office с документами из категории «Конфиденциально» только директору – тогда все остальные пользователи, даже получив доступ к такому файлу, не смогут его открыть.

При этом метки незаметны для пользователей и наследуются при различных действиях с файлами, включая копирование, переименование, смену расширения. Fileauditor автоматически перепроверяет наличие меток и устанавливает их на вновь создаваемые на базе конфиденциальных документов файлы. Это обеспечивает непрерывный контроль.

«Стандартное для российского ИБ-рынка решение для защиты конфиденциальных файлов – блокировка их пересылки с помощью DLP. Но у этой технологии есть недостатки: она не спасает от несанкционированных правок или удаления файлов; кроме того, нужно постоянно поддерживать обновления ОС, браузеров, мессенджеров – иначе блокировки перестанут работать. В Fileauditor мы реализовали блокировку не только пересылки, но и работы с конфиденциальными файлами в любых произвольных приложениях – от почты до графического редактора. Можно не переживать, что система защиты не поддерживает ваш корпоративный мессенджер, или обновленную ОС, ограничения Fileauditor работают глубже – на уровне получения данных из файловой системы», – сказал Лев Матвеев, председатель совета директоров «Серчинформ».

Дополнительное преимущество такого подхода – оперативность. Для сравнения: DLP вычитывают в отдельности каждый отправляемый файл, чтобы найти конфиденциальное содержимое и проверить, подходит ли он под критерии блокировки. На это уходит больше времени и ресурсов. В Fileauditor информация о том, разрешены или запрещены действия с файлом, собрана в метке – программа ее считывает и действует мгновенно. При этом Fileauditor работает автономно и может обеспечить защиту конфиденциальных файлов даже в тех компаниях, где не установлена DLP.

В связке же с DLP функциональность программы кратно вырастает: под контролем будут попытки отправить не только файл целиком, но и выдержки из него – например, скопированный в сообщение или тело письма текст.