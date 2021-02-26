«Мегафон»: Spotify опередил Apple Music в рейтинге музыкальных стриминговых сервисов в России

«Мегафон» проанализировал абонентскую активность в музыкальных стриминговых сервисах по итогам 2020 г. Для анализа были использованы данные о трафике в мобильной сети оператора и количестве абонентов, использующих музыкальные приложения.

По итогам прошлого года абоненты «Мегафона» слушали музыку в приложениях в среднем около 20 минут в день. Пик активности приходился в период с 17 до 18 часов. Чаще всего абоненты слушали музыку в пятницу. Лидером рейтинга стали российский музыкальный стриминговый сервис Boom и «Вконтакте», которые являются частью одной экосистемы. Доля абонентов, использующих эти приложения для воспроизведения музыки, составила 56,2% от общего количества пользователей музыкальных сервисов в сети «Мегафона». Второе место занимает приложение «Яндекс.Музыка». Тройку лидеров замыкает Spotify, появившийся в России летом 2020 г.

Рейтинг музыкальных стриминговых сервисов в 2020 г.: Boom и «Вконтакте» – 56,6% (доля пользователей от общего количества пользователей музыкальных сервисов в сети «Мегафона»); «Яндекс.Музыка» – 18,7%; Spotify – 12,1; Apple Music – 10,2%; YouTube Music – 1,6%; Dezeer – менее 1%; «Сберзвук» – менее 1%.