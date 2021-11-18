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В Spotify появятся тексты песен

Функция Lyrics сегодня стала доступна слушателям Spotify по всему миру. С ее помощью можно будет открывать для себя тексты песен, а также делиться ими в социальных сетях. Функция будет доступна на всех устройствах как в бесплатной версии приложения, так и по подписке Spotify Premium.

Spotify заключил партнерство с Musixmatch, чтобы слушатели Spotify по всему миру могли в режиме реального времени просматривать тексты большинства песен музыкального каталога сервиса. Функция будет доступна в приложении на всех устройствах: iOS и Android, настольных ПК, игровых консолях и смарт-телевизорах. Более того, текстами песен можно будет делиться в социальных сетях, включая Facebook, Instagram, Twitter и WhatsApp (для пользователей Android).

Как просмотреть текст песни:

В мобильном приложении Spotify

1.Во время прослушивания песни проведите вверх от нижней части экрана.

2.Текст песни появится на экране и будет меняться по мере ее исполнения.

3.С помощью команды «Поделиться» внизу экрана можно выбрать фрагмент текста песни и выложить его в социальных сетях.

В приложении Spotify для ПК

1.Во время прослушивания песни из горизонтального меню прослушивания нажмите на иконку с микрофоном.

2.Текст песни появится на экране и будет меняться по мере ее исполнения.

В приложении Spotify для смарт-телевизоров

1.Во время прослушивания песни в правом нижнем углу нажмите на клавишу «Lyrics».

2.После включения текст появится на экране.

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