В Spotify появятся тексты песен
Функция Lyrics сегодня стала доступна слушателям Spotify по всему миру. С ее помощью можно будет открывать для себя тексты песен, а также делиться ими в социальных сетях. Функция будет доступна на всех устройствах как в бесплатной версии приложения, так и по подписке Spotify Premium.
Spotify заключил партнерство с Musixmatch, чтобы слушатели Spotify по всему миру могли в режиме реального времени просматривать тексты большинства песен музыкального каталога сервиса. Функция будет доступна в приложении на всех устройствах: iOS и Android, настольных ПК, игровых консолях и смарт-телевизорах. Более того, текстами песен можно будет делиться в социальных сетях, включая Facebook, Instagram, Twitter и WhatsApp (для пользователей Android).
Как просмотреть текст песни:
В мобильном приложении Spotify
1.Во время прослушивания песни проведите вверх от нижней части экрана.
2.Текст песни появится на экране и будет меняться по мере ее исполнения.
3.С помощью команды «Поделиться» внизу экрана можно выбрать фрагмент текста песни и выложить его в социальных сетях.
В приложении Spotify для ПК
1.Во время прослушивания песни из горизонтального меню прослушивания нажмите на иконку с микрофоном.
2.Текст песни появится на экране и будет меняться по мере ее исполнения.
В приложении Spotify для смарт-телевизоров
1.Во время прослушивания песни в правом нижнем углу нажмите на клавишу «Lyrics».
2.После включения текст появится на экране.