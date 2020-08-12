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Спецпроекты

МТС и Spotify договорились о партнерстве в России

Телеком Контент Интернет Веб-сервисы

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила о партнерстве с самым популярным в мире музыкальным стриминговым сервисом Spotify. Партнеры подготовили эксклюзивное предложение для абонентов МТС — шесть месяцев бесплатной подписки Spotify Premium.

Подписка Spotify Premium позволяет слушать треки офлайн, в любом порядке, в высоком качестве и без рекламы. Бесплатный полугодовой период доступен всем абонентам МТС, которые становятся новыми пользователями сервиса Spotify. По истечении бесплатного периода стоимость подписки Spotify Premium составит 169 руб. в месяц и будет списываться с мобильного счета.

«Заключение стратегического партнерства с самым популярным музыкальным сервисом в мире по числу подписчиков ― логичный шаг в развитии направления развлекательных продуктов в экосистеме пользовательских сервисов МТС. Музыкальный стриминг давно стал неотъемлемой частью жизни для миллионов пользователей в России. Сотрудничество со Spotify укрепит лидерские позиции МТС на рынке и позволит нашим абонентам первыми оценить возможности сервиса на эксклюзивных условиях», ― отметил первый вице-президент по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию МТС Вячеслав Николаев.

«Мы стремимся работать с сильными партнерами по всему миру, чтобы наши пользователи получали первоклассный опыт и слушали любимую музыку в любое время и на любом устройстве, — сказал Илья Алексеев, генеральный директор Spotify в России. — Наше первое партнерство на российском рынке открывает возможность для 78 млн абонентов МТС получить премиальный доступ к музыкальной библиотеке Spotify, которая состоит из более чем 60 млн треков и 4 млрд плейлистов, а также к персональным рекомендациям новой музыки каждый день».

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