Музыкальные издатели США прекращают сотрудничать со Spotify «из-за нарушения авторских прав»

Это происходит на фоне обострения отношений между Spotify и Национальной ассоциацией музыкальных издателей США по поводу нового пакета музыки и аудиокниг, предлагаемого потоковым сервисом.

Прекращение сотрудничества со Spotify

Национальная ассоциация музыкальных издателей уведомила о прекращении сотрудничества со Spotify из-за несанкционированного использования контента, защищенного авторским правом.

Организация указала, что платформа размещает лицензионные музыкальные произведения в своих текстах, видео и подкастах. Ассоциация предложила Spotify удалить нелицензионный контент из своего сервиса, пригрозив ответственностью.

National Music Publishers Association (NMPA) - это торговая ассоциация, представляющая музыкальные лейблы и авторов песен в США. Объединение занимается защитой авторских прав на музыку. Национальная ассоциация музыкальных издателей (NMPA) представляет три крупнейшие музыкальные издательские компании - Universal Music Publishing, Warner Chappell и Sony Music Publishing, а также множество других независимых издателей.

NMPA утверждает, что с помощью своего нового пакета музыки и аудио Spotify, занимается прямым нарушением авторских прав, размещая нелицензионные музыкальные произведения в своих текстах, видео и подкастах, а также распространяя несанкционированные воспроизведения, синхронизации, отображения и производные использования этих музыкальных произведений среди своих пользователей.

В письме, написанном исполнительным вице-президентом и главным юристом NMPA Даниэль Агирре (Danielle Aguirre), содержится требование удалить с платформы нелицензионные тексты песен, музыкальные видео и подкасты, иначе Spotify будет привлечен к ответственности за использование этих произведений.

Однако в письме, полученном изданием Billboard, не приводится никаких конкретных нелицензионных произведений и не говорится о том, сколько случаев использования нелицензионных произведений на Spotify. Если судебное разбирательство будет продолжено, общественности может быть предоставлена более подробная информация уже летом 2024 г.

Это письмо не появилось из ниоткуда, а стало результатом растущей напряженности в индустрии между гигантами потокового вещания, издателями и артистами. Воды вокруг аренды и лицензий мутные - особенно в случае со стриминговыми сервисами. В отличие от регулируемых государством процессов урегулирования роялти, лицензии на лирику и видео являются прямыми сделками между издателем и потоковыми сервисами или привлекают сторонних агрегаторов. Недавнее расширение Spotify до аудиокниг означает, что лицензирование стало еще более сложным.

В соответствии с соглашением NMPA и Spotify, достигнутым в 2022 г., Spotify якобы имеет право платить меньше роялти за контент, опубликованный на платформе, поскольку аудио- и аудиокниги подпадают под их новый пакет. В результате издатели и авторы песен увидят сокращение отчислений (примерно на $150 млн) через подписку Spotify, чему они не рады.

Представитель Spotify ответил на письмо NMPA, заявив о том, что это письмо лишь трюк для прессы, наполненный ложными и вводящими в заблуждение утверждениями. Это попытка отвлечь внимание от сделки Phono IV, которую NMPA согласовала и отпраздновала еще в 2022 г. Spotify выплатил рекордную сумму в пользу авторов песен в 2023 г., и компания на пути к превышению этой суммы в глобальном масштабе в 2024 г. Spotify - это платформа для лицензионного контента. Сотрудники сервиса заботятся о целостности платформы, и у компании есть четкий процесс, в рамках которого правообладатели могут связаться со Spotify по поводу любого контента, который, по их мнению, является нелицензионным.

Ассоциация не планирует продлевать лицензию с платформой TikTok

NMPA объявила, что не планирует возобновлять лицензионное соглашение с TikTok, которое истекает 30 апреля 2024 г. Это может привести к тому, что с платформы исчезнет еще больше музыки, помимо 80%, которые уже удалены из-за конфликта с Universal Music Group (UMG).

NMPA объединяет более 30 тыс. музыкальных издателей и композиторов по всему миру. Их лицензионное соглашение с TikTok позволяет платформе использовать музыку своих членов в своих видео.

С TikTok может исчезнуть еще больше музыки. Это может негативно сказаться на популярности платформы. Это может привести к тому, что TikTok будет вынужден платить больше за использование музыки. NMPA и TikTok на май 2024 г. ведут переговоры о новом лицензионном соглашении. Непонятно, смогут ли стороны договориться до 30 апреля 2024 г. Это может иметь значительное влияние на музыкальную индустрию, а также на пользователей TikTok.

Разработчиков искусственного интеллекта хотят заставить рассказывать об использовании данных

Законодатели США захотели заставить разработчиков систем искусственного интеллекта (ИИ) раскрывать данные об используемых для обучения ИИ материалах, защищенных авторским правом. Соответствующий законопроект представил в апреле 2024 г. конгрессмен США Адам Шифф (Adam Schiff). Шифф представил законопроект «О раскрытии защищенных авторским правом материалов, использованных в генеративных ИИ», по которому все соответствующие данные должны быть представлены регистратору авторских прав не позднее чем за 30 дней до публичного запуска.

«Мы поддерживаем конгрессмена Адама Шиффа и его законопроект. ИИ существует лишь потому, что ежедневно использует труд миллионов авторов, и крайне важно, чтобы разработчики ИИ раскрывали, на каких именно произведениях его обучали. Это первый и важнейший шаг к полному лицензированию творческих произведений разработчикам ИИ и компенсациям авторам за использование их песен», - сказал глава NPMA Дэвид Израэлит (David Israelite).

Предлагаемый закон предполагает, что разработчики ИИ будут обязаны соблюдать его требования, независимо от того, был ли ИИ разработан до или после вступления закона в силу. Закон не запрещает использование охраняемых произведений, а скорее направлен на обеспечение прозрачности их использования.