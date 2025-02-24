Россияне и нейросети: как ИИ облегчил жизнь людей за год

С каждым годом искусственный интеллект (ИИ) и нейросети становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Они находят применение в самых разных сферах — от медицины до финансов, от образования до развлечений. В 2024 г. россияне начали активно использовать нейросети, а в этом многие уже ощутили их влияние на повседневную жизнь. GetPayAll провел исследование среди пользователей искусственного интеллекта и узнал, как именно ИИ изменил их жизнь за последний год. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

По данным опроса, проведенного среди тысячи респондентов, 75% участников отметили, что за последний год стали чаще использовать нейросети в повседневной жизни.

Образование и самообразование (32%)

Многие респонденты опроса GetPayAll указали, что используют нейросети для изучения новых языков, помощи с домашними заданиями и получения ответов на сложные вопросы. Например, приложения на базе ИИ помогают быстрее находить нужную информацию и улучшать качество обучения.

Работа и профессиональная деятельность (28%)

Франчайзеры, менеджеры и другие профессионалы начали активно использовать ИИ для автоматизации рутинных задач, таких как составление отчетов, планирование встреч и анализ данных. Это позволяет экономить время и повышать производительность.

Создание контента (22%)

Россияне активно применяют нейросети для создания контента — от генерации музыки до визуальных эффектов. Популярность приложений для создания изображений или разработки сценариев продолжает расти.

Здоровье и фитнес (18%)

Многие респонденты используют ИИ для мониторинга состояния здоровья, получения персонализированных рекомендаций по диете и тренировкам. Приложения на базе нейросетей помогают анализировать физическую активность и давать советы по улучшению образа жизни.

Финансовые услуги (12%)

Около 12% опрошенных отметили, что используют ИИ для управления своими финансами, планирования бюджета и анализа расходов. Нейросети помогают находить лучшие предложения и предлагать оптимальные стратегии для инвестиций.

Такое разнообразие сфер применения демонстрирует, как нейросети становятся важными инструментами в различных аспектах жизни россиян, повышая эффективность и упрощая повседневные задачи.

Большинство респондентов согласны с тем, что нейросети значительно упрощают повседневные задачи и процессы. 68% опрошенных отметили, что использование ИИ помогает им экономить время, а 55% сказали, что это улучшает качество их работы или обучения. Также 62% респондентов используют ИИ для автоматизации процессов, таких как составление отчетов и обработка данных. Это освобождает время для концентрации на более сложных задачах. Более 70% участников опроса отметили, что голосовые помощники существенно упростили управление повседневными задачами, позволяя им задавать вопросы и получать мгновенные ответы, например, в области организации встреч или поиска информации.

Помимо этого, 58% опрошенных признались, что ИИ помогает им быстро находить нужную информацию в интернете, уменьшая время, потраченное на ненужные поиски и фильтрацию данных. 65% респондентов подтвердили, что использование рекомендательных систем, например, в стриминговых сервисах (таких как Netflix и Spotify), значительно упростило процесс выбора товаров и услуг, как следствие экономя время на поисках.

Не все респонденты абсолютно положительно относятся к внедрению ИИ в жизнь. 22% участников выразили опасения по поводу конфиденциальности и безопасности данных. Более того, 18% считают, что чрезмерное использование ИИ может негативно сказаться на личном взаимодействии.

Несмотря на это, большинство россиян (62%) настроены оптимистично и видят в развитии нейросетей возможности для улучшения качества жизни. Участники опроса также высказали идею о внедрении ИИ в новые сферы — такие как юриспруденция, экология и аграрный сектор.

Искусственный интеллект и нейросети становятся все более доступными и востребованными в России. Опрос показал, что россияне активно используют ИИ для упрощения своей жизни, хотя некоторые еще скептически относятся к его внедрению. По мере дальнейшего развития технологий можно ожидать, что нейросети будут играть важную роль во многих аспектах нашей жизни, создавая новые возможности и улучшая существующие процессы. Выводы опроса подтверждают: ИИ уже сегодня помогает россиянам быть более эффективными и организованными, и, вероятно, в будущем его влияние только возрастет.