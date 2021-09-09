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Женщины в России стали больше учиться онлайн с начала пандемии

Coursera, Inc. опубликовала новый отчет Women and Skills Report о влиянии пандемии на навыки и тенденции в обучении среди женщин. Исследование сравнивает данные Coursera о регистрациях на курсы и успешности их прохождения в период до пандемии и с начала пандемии до июня 2021 года.

Согласно данным Coursera, женщины в России обучаются в онлайне больше, чем до пандемии: 51% новых учащихся в 2021 году по сравнению с 49% в 2019 году. Кроме того, все больше женщин записываются на программы по получению профессиональных сертификатов для позиций начального уровня в сфере digital.

Пандемия оказала довольно сильное влияние на российских женщин. Согласно исследованию Центра перспективных управленческих решений, в 2020 году доля безработных женщин в возрасте 26-35 лет увеличилась почти в полтора раза. Кроме того, в результате пандемии и связанных ограничений в России больше всего пострадал сектор услуг, в котором традиционно доля работающих женщин выше. Более того, гендерный разрыв в заработной плате в России в 2019 году составил 27,9%, что существенно превышает среднемировой показатель. Женщины в России инвестируют в приобретение новых навыков на Coursera, чтобы расширить свои возможности трудоустройства и найти более квалифицированную работу на конкурентном рынке труда.

«Наше исследование показало, что гендерный разрыв в онлайн-образовании сократился во время пандемии, в то время как в сфере занятости он вырос, — рассказал генеральный директор Coursera Джефф Маджионкальда. — Нас воодушевляет то, как женщины используют онлайн-обучение для развития новых навыков, которые могут ускорить их возвращение на работу и способствовать экономической мобильности».

Вот некоторые факты из Women and Skills Report, касающиеся России.

Женщины обращаются к онлайн-образованию чаще, чем до пандемии. Сегодня Россия занимает 8-е место в мире по количеству женщин, зарегистрированных на Coursera. На платформе зарегистрировано 1,1 миллионов российских женщин.

Все больше женщин записывается на курсы в области STEM (наука, технологии, инженерия и математика) и профессиональные сертификаты начального уровня. Количество регистраций на профессиональные сертификаты начального уровня от женщин увеличилось с 26% в 2019 году до 40% в 2021 году, сокращая гендерный разрыв. Эти сертификаты от отраслевых лидеров, таких как Google, IBM и Facebook, предназначены для подготовки учащихся без высшего образования или опыта работы в области технологий к широкому спектру востребованных специальностей в сфере digital. Количество регистраций на курсы в области STEM среди женщин увеличилось с 36% в 2019 году до 39% в 2021 году.

Рейтинг топ-навыков у российских женщин показывает баланс между навыками работы с людьми и цифровыми навыками. В топе рейтинга прошлого года такие важные STEM-навыки, как программирование (170 000 регистраций на курсы) и теория вероятности и статистика (160 000 регистраций на курсы), а курс «Основы программирования на Python» от НИУ ВШЭ входит в число самых популярных курсов. Российские женщины также активно развивают навыки коммуникации (180 000 регистраций на курсы), предпринимательские навыки (140 000 регистраций на курсы), лидерские и управленческие навыки (130 000 регистраций на курсы).

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Обучение в высших учебных заведениях может сыграть ключевую роль в сокращении гендерного разрыва. В 2021 году в университетах, которые используют Coursera в России, 46% учащихся были женщины. Среди обучающихся со стороны российских компаний женщины составляют только 28%.

Основные выводы Women and Skills Report для всего мира. Студенты-женщины чаще, чем мужчины, регистрируются на курсы, где преподаватель женского пола. Состав преподавателей — один из наиболее важных для женщин факторов, способствующих увеличению регистраций на курсы. 49% записей на курсы от женщин приходится на курсы, преподавателями которых также являются женщины. (в сравнении с 38% мужчинами, которые записываются на курсы, которые преподают женщины). Самые популярные женщины-преподаватели на Coursera: Лори Сантос (Laurie Santos) (The Science of WellBeing, Йельский университет), Сын Хэ Кань (Seung Hae Kang) (First Step Korean, Университет Ёнсе), и д-р Роза И. Арриага (Rosa I. Arriaga) (Introduction to User Experience, Технологический институт Джорджии).

Продуктовые инновации позволяют увеличить вовлеченность женщин в онлайн-обучении. Следующие факторы способствуют росту количества регистраций на курсы среди женщин: добавление практических тестов перед сложными заданиями (+12% к общему количеству регистраций на курсы), указание наиболее распространенных ошибок при выполнении заданий с элементами взаимной проверки (peer-reviewed assignments) (+16%), распределение тестов на протяжении всего курса (+8%).

«Я получила степень в области информатики, когда со мной училось всего несколько женщин. И хотя с тех пор многое изменилось, нам предстоит проделать еще много работы, чтобы увеличить количество женщин в сфере технологий и среди руководителей, — поделилась Бетти Ванденбош (Betty Vandenbosch), исполнительный вице-президент по контенту Coursera. — Доступ к гибкому и применимому в работе образованию поможет женщинам овладеть новыми навыками, необходимыми на востребованных должностях, и улучшить гендерный баланс в сфере занятости».

Более 87 миллионов учащихся и более 5000 курсов на платформе Coursera представляют собой один из крупнейших источников данных для определения и измерения тенденций в области обучения. Women and Skills Report основан на данных сорока миллионов новых учащихся, которые зарегистрировались на платформе во время пандемии — в период с 1 января 2020 г. по 30 июня 2021 г.

Владимир Бахур

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