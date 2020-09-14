Facebook и Coursera запускают программу сертификации для подготовки SMM-специалистов

На образовательной онлайн-платформе Coursera стартовала новая программа профессиональной сертификации по маркетингу в социальных сетях — Social Media Marketing Professional Certificate от Facebook. Программа предназначена для учащихся без профессионального образования и релевантного опыта и предоставляет возможность за несколько месяцев овладеть знаниями и навыками для работы в сфере SMM.

Сегодня половина населения планеты пользуется социальными сетями, и компании вкладывают значительные средства в эти каналы маркетинга. Согласно исследованию hh.ru, спрос на специалистов по digital-маркетингу в России растет. За последние три года спрос на SMM-менеджеров и медиабайеров увеличился в 3,5 раза, а количество соответствующих вакансий стабильно растет от квартала к кварталу.

Джуди Толанд, вице-президент Facebook, сказала: «Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Coursera и совместно решаем проблему переквалификации сотрудников по всему миру, прокладывая путь к стабильной занятости в условиях цифровой нестабильности. И хотя ясно, что ни одна организация не сможет решить глобальную проблему кадрового разрыва в одиночку, такое партнерство может оказать реальное влияние, заложив основу для успеха на долгие годы. Эта программа профессиональной сертификации предоставляет учащимся все необходимые навыки в SMM и практический опыт работы для будущей карьеры в маркетинге, путь к которой займет месяцы, а не годы».

Программа состоит из пяти курсов, посвященных основам маркетинга в социальных сетях для различных социальных платформ, как в рамках экосистемы Facebook, так и вне ее. В нее также входит маркетинг в Instagram, второй по популярности социальной сети в России. В рамках программы студенты познакомятся с созданием контента, определением подходящих платформ для запуска SMM-кампаний, измерением их эффективности и вопросами защиты пользовательских данных.

Профессиональная сертификация предполагает самостоятельное изучение и рассчитана на 20 недель, пять часов в неделю. По окончании обучения учащиеся получат признаваемый в отрасли сертификат, который можно включить в резюме, откликаясь на вакансии начального уровня в области SMM.