Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Нижегородской области»

Ozon запустил новую витрину «Сделано в Нижегородской области» в рамках проекта компании «Сделано в России». Инициатива реализована при поддержке регионального центра «Мой бизнес». В разделе представлено более 500 наименований товаров от местных производителей: книги и аксессуары, товары для детей, дома и сада. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов: «Мы ведем регулярную работу, направленную расширение географии продаж нижегородского бизнеса. Проводим выездные дни поставщика, организуем участие компаний в межрегиональных бизнес-миссиях и выставках. Открытие витрины «Сделано в Нижегородской области» на одной из крупнейших торговых онлайн-площадок — в числе направлений этой работы. Региональная вкладка — отличная возможность для наших производителей представить свою продукцию широкой аудитории по всей стране. Этот инструмент позволит нижегородским предприятиям увеличить продажи, расширить географию поставок и укрепить свои позиции на рынке».

Разместить свою продукцию на витрине может любой предприниматель, производство которого находится в Нижегородской области. Для этого необходимо заполнить форму.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев: «Сегодня на маркетплейсе представлено 44 региональных витрины в рамках проекта «Сделано в России», 17 из них мы запустили в этом году. И уже видим результат: количество представленных в этих разделах российских производителей увеличилось в 1,5 раза до 8 тыс., если сравнивать первый квартал 2025 г. с аналогичным периодом прошлого года. А ассортимент вырос в 1,2 раза до 5 млн наименований. Теперь к проекту присоединилась Нижегородская область. Предприниматели региона смогут повысить узнаваемость своей продукции на федеральном уровне, а покупатели — быстрее и проще находить их товары».

Ozon запустил проект «Сделано в России» при поддержке региональных властей в 2022 г.

Онлайн-платформа Ozon связывает более 600 тыс. предпринимателей с 58 млн активных покупателей. Продавцы формируют широкий ассортимент площадки в 370 млн товаров, на их продажи приходится более 90% оборота маркетплейса. Компания предоставляет бизнесу цифровые, логистические и рекламные сервисы для развития онлайн-продаж.