Нижегородская область стала лидером среди регионов по росту активности исполнителей на подработку

Аналитики «Авито Подработки» изучили данные за первое полугодие 2024 и 2025 гг. и выяснили, как изменился спрос исполнителей на временную занятость в некоторых регионах, где работает сервис «Авито Подработка». Активнее всего временной занятостью стали интересоваться в Нижегородской области — в первой половине 2025 г. число записей на подработку выросло на 40% за год. Среднее вознаграждение, предлагаемое исполнителям в этом регионе, составляет от 39 до 70 тыс. руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Исполнители в Нижегородской области чаще всего выбирают варианты подработки курьером (+89%), комплектовщиком (+88%), водителем-экспедитором (+82%) и водителем такси (+73%).

В Санкт-Петербурге интерес к временной занятости вырос на 31% за год. Средний диапазон вознаграждения за подработку — от 35 до 57 тыс. руб. в месяц. Среди наиболее популярных направлений у исполнителей в первой половине текущего года оказалась временная занятость в качестве водителей такси (+108%), комплектовщиков (+88%), работников кухни (+84%), мерчендайзеров (+81%) и курьеров (+78%).

В Татарстане число записей на подработку также выросло на 31% за год. Предлагаемые исполнителям вознаграждения в регионе варьируются от 40 до 80 тыс. руб. в месяц. Чаще всего исполнители стали стремиться подрабатывать на позициях специалистов складов (+107%), упаковщиков (+93%), водителей-экспедиторов (+68%), курьеров (+66%) и водителей такси (+65%).

В Ростовской области интерес к подработке увеличился на 19%. В регионе среднее вознаграждение за частичную занятость составляет от 40 до 64 тыс. руб. в месяц. Здесь исполнители предпочитают записываться курьером (+98%), сотрудником склада (+93%), водителем такси (+72%), комплектовщиком (+69%) и консультантом в ретейле (+61%).

Краснодарский край замыкает пятерку регионов с ростом активности исполнителей на 12% за год. Диапазон предлагаемого вознаграждения — от 35 до 56 тыс. руб. в месяц. Наиболее популярные у исполнителей варианты подработки — курьером (+94%), фасовщиком (+94%), турагентом (+81%), упаковщиком (+76%) и сотрудником склада (+71%).

Авито Как изменился спрос исполнителей на подработку в некоторых регионах, где запущен сервис «Авито Подработка», первое полугодие 2024/2025

«Гиг-экономика — один из ключевых трендов современной занятости, уже давно ставший нормой и стремительно набирающий популярность в России. Подработка в сферах гостиничного бизнеса и общепита, логистики и розничной торговли особенно востребована среди исполнителей во многих регионах благодаря гибкости и быстрым выплатам. Для заказчиков же это прекрасная возможность быстро привлечь исполнителей и закрыть дефицит кадров в пиковые сезоны», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».