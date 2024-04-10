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«Авито» соединит пострадавших от наводнения в Оренбургской области и тех, кто готов оказать им бесплатную помощь

На сайте и в приложении «Авито» заработал быстрый поиск помощи пострадавшим в Оренбургской области. Теперь через главную страницу сайта и приложения «Авито» можно получить доступ ко всем объявлениям, в которых предлагается безвозмездная помощь в Оренбургской области. Для этого достаточно нажать на баннер #яПомогаю. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Сейчас на «Авито» доступно уже до 2000 объявлений с предложениями безвозмездной помощи в регионе. Всем, кто хочет помочь пострадавшим от стихии, «Авито» предлагает добавлять в объявления о помощи хештег #яПомогаю. Такие предложения автоматически попадут в раздел помощи на главной странице «Авито». Самой необходимой помощью сейчас являются: расселение пострадавших, передержка животных, питьевая вода, вещи первой необходимости.

«Мы видим, что число неравнодушных людей ежедневно растет и помогаем им как можно быстрее адресовать свою помощь пострадавшим. Людям, разместившим объявления с отметкой #яПомогаю о безвозмездной помощи, «Авито» компенсирует затраты на размещение и продвижение объявлений после того, как помощь будет оказана. Также наша команда сейчас оперативно решает, как помочь гуманитарным организациям получать на месте безвозмездную помощь от всех желающих с бесплатной доставкой», - сказали представители «Авито».

Предварительный срок гуманитарной кампании – до 15 мая 2024 г.

Те пользователи «Авито», которые оказались в зоне паводка, также могут получить компенсацию за размещение своих объявлений. Для этого необходимо написать сообщение на электронный адрес vmeste@avito.ru. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально.

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«Авито» — онлайн-платформа для коммерции, ИТ-компания. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 200 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. Ежедневно пользователи добавляют более 2 млн новых объявлений. В «Авито» работает более 8000 сотрудников.

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