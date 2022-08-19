«Мегафон» полностью обновил телеком-оборудование в 16 районах Оренбуржья

К осени 2022 г. «Мегафон» завершил масштабную модернизацию технической аппаратуры. Обновление коснулось более 300 объектов связи в области. Эффект от увеличения емкости сети могут оценить 850 тыс. жителей региона.

Оренбуржцам важно всегда быть онлайн и по личным, и по рабочим вопросам. Ежемесячно каждый из них использует до 20 ГБ данных в сети LTE, и цифры постоянно растут — за год 4G-трафик в области увеличился на 20%. Технические специалисты «Мегафона» учли это и провели работы в сжатые сроки для максимального комфорта абонентов.

Новое оборудование от китайского вендора ZTE позволяет еще большему числу абонентов одновременно общаться на высоких скоростях и обезопасить сеть от перегрузок во время массовых мероприятий. Кроме того, техника устойчива к перепадам температур, что особенно актуально для Оренбуржья с его жарким летом и порой суровой зимой. Также она отличается компактностью и не влияет на архитектурный облик городов и сел.

«Новые технические решения имеют лучшую энергоэффективность и обладают более высокой производительностью по сравнению с оборудованием предыдущего поколения. В сфере телекоммуникаций свежие решения появляются часто, нам важно идти в ногу со временем. Разумеется, крупные инвестиции в инфраструктуру окупаются долго, но оставаться на позициях технологического лидера возможно, лишь заботясь о качестве услуг для абонентов. Мы продолжаем системную работу над сетью в регионе», — сказал директор «Мегафона» в Оренбургской области Денис Голиков.

Инженеры оператора установили новейшее оборудование на базовых станциях в 160 населенных пунктах Соль-Илецкого, Курманаевского, Оренбургского, Саракташского, Первомайского и других районов. Эти площадки расположены как в городах: Орске, Новотроицке, Гае, Соль-Илецке, Ясном, так и в небольших селах и поселках.

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