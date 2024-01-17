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МТС разогнала скорость мобильного интернета в ЖК «Золотой квартал» под Оренбургом

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети 4G на территории жилого комплекса «Золотой квартал» в Оренбургском районе. За счет установки новой базовой станции скорость мобильного интернета для жителей многоквартирных домов увеличилась в среднем на 50%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жилой массив из многоквартирных домов «Золотой квартал» находится в девяти километрах от Оренбурга в селе Нежинка. Здесь проживает более 600 человек. В ЖК продолжается строительство нового жилья. Ранее из-за конструктивных особенностей зданий сигнал 4G в квартирах мог быть недостаточным. Чтобы усилить мобильную сеть в «Золотом квартале», специалисты МТС установили в поселке дополнительную базовую станцию. В результате мобильный интернет в жилом комплексе стал быстрее в среднем в 1,5 раза.

Скорости передачи данных теперь достаточно, чтобы загружать тяжелые файлы за секунды, смотреть фильмы в HD-качестве и пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами. Быстрый мобильный интернет также позволяет застройщику и собственникам жилья внедрять беспроводные системы видеонаблюдения и другие элементы умного дома, например, счетчики коммунальных ресурсов, передающие показания онлайн.

«МТС продолжает усиливать сеть 4G в регионе, в том числе – в густонаселенном пригороде Оренбурга. Так, в селе Нежинка за последний год мы установили пять новых базовых станций. Это позволило создать покрытие, обеспечивающее стабильную голосовую связь и быстрый мобильней интернет для постоянных жителей населенного пункта и дачников даже во время пиковой нагрузки на сеть», – сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает крупнейшую 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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