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МТС создала цифровую «тревожную кнопку» для оренбургских нефтяников

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС разработала для нефте- и газодобывающих и перерабатывающих компаний цифровое решение, позволяющее быстро оповещать ключевых сотрудников и аварийно-спасательные службы в случае наступления чрезвычайных ситуаций. Использование цифровой системы оповещения позволяет ускорить обзвон сотрудников и профильных служб почти в десять раз.

Инновационная «тревожная кнопка» реализована на базе специального программного обеспечения и фиксированной сети МТС. Система может объединять несколько филиалов компании, территориально расположенных в разных местах. В случае внештатной ситуации на предприятии запускается автоматический срочный обзвон ответственных сотрудников и служб ГО и ЧС на мобильные, стационарные и SIP-номера. Руководители подразделений и персонал, отвечающий за безопасность, одновременно получают голосовой вызов с заранее записанным сообщением о чрезвычайном происшествии. Реализованное МТС цифровое решение позволяет в кратчайшие сроки оповещать о случившемся одновременно любое необходимое количество абонентов, где бы они в данный момент не находились и каким бы видом связи не пользовались. Использование цифровой системы оповещения позволяет донести важную информацию до всех ответственных лиц за считанные минуты и полностью исключает человеческий фактор.

«Большое преимущество большинства современных телеком-услуг заключается в том, что их спектр применения практически не ограничен. Используя в работе с крупными предприятиями наработанный опыт и уже зарекомендовавший себя цифровой инструментарий, мы можем не только реализовывать относительно стандартные кейсы – облачные решения или системы удаленного мониторинга на базе интернета вещей, - но и решать уникальные задачи под точечные запросы клиентов. Цифровая «тревожная кнопка» МТС уже используется на одном из крупнейших предприятий «нефтянки» Оренбуржья и, на мой взгляд, имеет большой потенциал и широкую сферу применения», - отметил директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

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