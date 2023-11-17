МТС запустила сеть LTE еще в 20 малых селах Приморья

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о масштабном расширении LTE-покрытия в малых населенных пунктах Приморского края. Мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС в рамках программы по устранению цифрового неравенства получили жители еще 20 сел, в каждом из которых проживают от 50 до 300 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидером по количеству населенных пунктов, где запущен LTE, стал Партизанский район - там сразу четыре села впервые получили высокоскоростную связь МТС. Также быстрый мобильный интернет пришел в населенные пункты Уссурийского, Спасского, Ханкайского, Анучинского, Чугуевского, Яковлевского, Лазовского и Ольгинского районов. Так, сеть LTE МТС появилась в Евсеевке, Калиновке, Лазаревке, Михайловке, Новониколаевке, Новотроицком, Отрадном, Чистоводном, Ильмаковке, Молчановке, Слинкино, Боголюбовке, Рождественке, Корфовке, Тигровом, Архиповке, Мельниках, Дворянке, Заметном и Васильевке.

Теперь еще около 2500 местных жителей и тысячи туристов смогут на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами. Скорости мобильного интернета МТС достаточно для того, чтобы слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться через мессенджеры и по видеосвязи с родными и узнавать последние новости через интернет.

«МТС активно улучшает качество связи в малых населенных пунктах Приморского края в рамках программы по устранению цифрового неравенства. Жителям отдаленных районов и малых сел важно быть на связи, чтобы иметь онлайн-доступ к социально-значимым ресурсам – порталам госуслуг, медицинских и образовательных учреждений и онлайн-банкингу. Только в этом году в общей сложности более 25 отдаленных и малонаселенных сел получили обновленную сеть LTE и доступ к самым востребованным сервисам цифровой экосистемы», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.