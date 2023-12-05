«Мегафон» запустил 4G в 10 приморских селах

«Мегафон запустил сеть четвертого поколения для жителей десяти малых населенных пунктов Приморского края. Абоненты оператора, проживающие в этих поселениях, теперь могут выходить в интернет на высоких скоростях и общаться с родными и близкими с помощью технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Расширение покрытия 4G в регионе проводилось в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Мобильной связью «Мегафона» теперь могут воспользоваться еще более 1000 жителей приморской глубинки. Технические специалисты оператора выполнили подключение к сети LTE в Евсеевке, Калиновке, Лазаревке, Новотроицком, Отрадном, Боголюбовке, Рождественке, Корфовке, Монакино и Дворянке.

Территорию 10 малых поселений покрывает стабильный сигнал 4G, а емкости сети достаточно, чтобы пользователи могли комфортно передавать данные через мессенджеры, смотреть потоковые видео и без ограничений пользоваться мобильным интернетом. Кроме того, сельчанам доступны звонки по технологии VoLTE, которая обеспечивает чистый звук и позволяет одновременно разговаривать и пользоваться необходимыми цифровыми сервисами.

Аналитики «Мегафона» отмечают, объем трафика оператора в сети стандарта LTE в регионе постоянно увеличивается, сегодня он занимает 70% от общего объема данных передаваемых пользователями.

«Доступный мобильный интернет сегодня является одной из ключевых потребностей современного человека не зависимо от того, где он проживает – в городе или селе. Мы увеличиваем покрытие 4G в Приморском крае и предоставляем жителям небольших населенных пунктов возможность воспользоваться цифровыми ресурсами. Сельчане активно осваивают возможности дистанционного получения государственных услуг, онлайн-шоппинг, телемедицину», - сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.