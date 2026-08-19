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«Реглаб» интегрирует российские системы управления в технологическое оборудование китайских производителей

Компания «Реглаб», российский разработчик и производитель промышленных контроллеров и систем автоматизации, открыла представительство в Пекине для интеграции своих решений в технологические установки китайских производителей, поставляемые на российские предприятия. Такое взаимодействие позволяет заказчикам получать оборудование, изначально оснащенное российской автоматикой, соответствующей требованиям законодательства России о критической информационной инфраструктуре (КИИ). Об этом CNews сообщили представители «Реглаб».

Российские промышленные предприятия ежегодно закупают в Китае большой объем технологического оборудования — компрессорных установок, установок подготовки сырья и другой специализированной техники. Однако на объектах КИИ с 2025 г. запрещено использование иностранного ПО, а к 2030 г. автоматика должна быть полностью заменена на российскую. Если заказчик сегодня приобретает установку с импортной системой управления, через три года он будет обязан ее демонтировать — с двойными затратами и рисками, что оборудование не запустится на другой платформе.

«Реглаб» предлагает иной подход. Еще на этапе производства установки в Китай поставляются российские программируемые логические контроллеры REGUL и лицензии программного обеспечения. Далее китайские специалисты офиса «Реглаб» в связке с российскими инженерами разрабатывают документацию, собирают шкафы управления, проводят заводские испытания в Китае с производителем оборудования.

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«Мы выстраиваем технологическое партнерство, при котором ключевая экспертиза остается в России. Заказчик получает готовое решение с сертификатами, русскоязычной документацией и гарантией, соответствующее всем требованиям российского законодательства, при этом не платит дважды — сначала за импортную автоматику, а потом за ее замену», — сказал Антон Макаревич, заместитель генерального директора по развитию «Реглаб».

Первые проекты по этой модели уже реализуются. Совместно с китайскими OEM-производителями Kayengda и подразделением Sinopec «Реглаб» ведет работы для российской компании топливно-энергетического комплекса. Такой подход позволяет промышленным предприятиям соблюдать требования законодательства о КИИ без потери эффективности и лишних издержек.

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