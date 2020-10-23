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Trimble интегрировала платформу Connect для совместной работы с Microsoft 365 и BIMcollab

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Trimble объявила об интеграции своей облачной платформы для совместной работы Trimble Connect с Microsoft 365 и BIMcollab. Пользователи обеих платформ получат общий источник данных, который соединит всех участников проекта и предоставит им информацию для принятия решений и повышения эффективности работы команды в целом. Все участники смогут в режиме реального времени использовать, проверять, координировать и комментировать содержащие многочисленные данные модели зданий, чертежи, спецификации и другие важные сведения о проекте. Это устранит возможные недопонимания в трактовке данных, которые часто не позволяют закончить проект в срок и в рамках бюджета.

Интеграция с Microsoft 365 исключает необходимость скачивать нужные файлы с платформы Trimble Connect и устанавливать их на рабочий компьютер для редактирования в программах Word, Excel или PowerPoint. Без этого дополнительного этапа рабочий процесс идет проще и быстрее. Пользователи, у которых есть лицензия Microsoft 365, получили возможность использовать приложения Microsoft для работы с проектной документацией, презентациями и таблицами напрямую через платформу Trimble Connect.

«Интеграция с Microsoft 365 – это долгожданное дополнение к платформе Trimble Connect, – сказал Джереми Сайберт (Jeremy Sibert), технический директор генерального подрядчика Hensel Phelps. – Возможность создавать, редактировать и передавать документы напрямую через платформу Trimble Connect не просто сэкономит много времени, но также даст нам возможность гораздо эффективнее отслеживать изменения, контролировать управление версиями и надежностью документации, – и все это с помощью хорошо знакомых инструментов, с которыми наши пользователи активно работают».

BIMcollab – это облачная платформа технологии информационного моделирования (BIM), которая упрощает управление и обеспечивает комплексную проверку моделей через структурированную систему хранения данных, обмена информацией и решения задач. Интеграция Trimble Connect с BIMcollab дает пользователям возможность совместной работы в режиме реального времени. Простые в использовании функциональные возможности Trimble Connect сокращают период обучения и обеспечивают пользователям BIMcollab общую среду для визуализации проектных данных и совместной работы на протяжении всего жизненного цикла проекта. При этом подключение возможно даже для тех участников, у которых нет доступа к инструменту разработки BIM.

«Наша цель – интегрировать BIMcollab с максимально возможным количеством инструментов BIM, будь то решения для разработки и проверки моделей или обмена данными, – сказал Эрик Пейненбюрг (Erik Pijnenburg), генеральный директор BIMcollab. – Интеграция с Trimble Connect предоставляет пользователям обеих платформ одно из самых современных решений для обмена моделями и их улучшения».

«Ни у одного подрядчика не может быть в наличии всех необходимых инструментов и данных для работы с облаком точек, поэтому открытая независимая среда для обмена моделями и строительными данными является обязательным условием эффективной, плодотворной и своевременной проектной работы, – отметил Марсель Брукмаат (Marcel Broekmaat), коммерческий директор Trimble Connect. – Интеграция с Trimble Connect и другими решениями имеет ключевое значение на пути цифровой трансформации строительной отрасли. Участники проектных групп продолжают открывать для себя реальную ценность данных на всем жизненном цикле строительных процессов».

«Одним из решающих факторов для успеха проекта является коммуникация между его участниками. Это хорошо понимают все игроки рынка, поэтому потребность в такого рода решениях огромна. Возможность обмениваться актуальной информацией, используя привычные программы, может повысить уровень информированности о проекте со стороны специалистов, которые в нём участвуют, а значит – и улучшить финальный результат», – сказал Денис Купцов, региональный директор направления «Технологии для строительства Тримбл РУС».

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