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Работа в системе «БИА. APS» от BIA Technologies повышает производительность промышленных предприятий на 15%

Эксперты ИТ-компании представили решение для оперативного построения производственного плана — «БИА. APS». Решение оптимально для средних и крупных дискретных производств и подойдет для использования на метизных заводах, предприятиях пищевой промышленности, машиностроения, станкостроения, приборостроения и других важнейших отраслей. Внедрение системы позволяет сократить отходы производства на 15% и до 45% увеличить коэффициент загрузки оборудования. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

В компании отметили, что производства сильно зависят от непредсказуемых изменений и человеческого фактора. «БИА. APS» отслеживает любые внештатные ситуации, которые могут повлиять на выполнение запланированных операций, и позволяет точно соблюдать сроки исполнения заказов. Система автоматизирует учет графиков поставок и смен для каждого цеха, планирование переналадок и ремонтов, а также расчет общей эффективности оборудования.

«Краткосрочное и долгосрочное планирование — важная составляющая конкурентного преимущества любой производственной компании. До 2022 г. в России было представлено всего несколько APS-решений, причем большинство из них были западными. «БИА. APS» отличает мощный математический аппарат, благодаря которому система способна учитывать сотни переменных и множество ограничивающих факторов в процессе планирования: пропускную способность оборудования, персонал и его взаимозаменяемость, сырье и полуфабрикаты, условия для производства, время переналадок, переходы между операциями и многое другое», — сказал директор продуктового офиса BIA Technologies Дмитрий Владимиров.

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Цифровизация

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BIA Technologies — бизнес-интегратор, разработчик ИТ-продуктов и сервисов. Занимается автоматизацией, математической оптимизацией и цифровизацией крупного и среднего бизнеса в промышленности, ритейле и логистике. Собственные разработки компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Входит в рейтинг топ-100 крупнейших ИТ-компаний России (CNews, 2023 г.), топ-100 крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов (CNews, 2023 г.), рейтинг крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России (CNews, 2022 г.).

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