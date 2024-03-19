«МегаФон» расширил сеть 4G в поселке Пангоды на Ямале

Современные цифровые cервисы и объемные видео стали быстрее загружаться в смартфонах и планшетах жителей Пангоды на Ямале, в 75 километрах от северного Полярного круга. За счет ввода нового телеком-оборудования в поселке газовиков «МегаФон» увеличил емкость сети 4G и скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая инфраструктура связи появилась в Пангодах у пересечения улиц Мира и Энергетиков. Оборудование поддерживает передачу данных в сети четвертого поколения сразу в трех диапазонах – это гарантирует максимальную зону покрытия и комфортные скорости мобильного интернета. После запуска нового оборудования максимальные показатели в этих локациях достигают 100 Мбит/с.

Устойчивый мобильный сигнал и новые коммуникационные возможности оценят жители новостроек на Энергетиков, посетители спорткомплекса Атлант, сотрудники предприятий в промышленной зоне и автомобилисты на близлежащем участке трассы Новый Уренгой-Надым. За счет увеличения емкости сети и уменьшения нагрузки на существующих объектах связи, сигнал стал боле уверенным и в других частях арктического поселка.

Пангоды — населенный пункт сравнительно молодой, появился в начале 70-х годов 20 века, когда на Ямале велось активное освоение Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. В 1971 году сотрудники Полярной экспедиции пробурили первую скважину на крупнейшем месторождении природного газа, названном Медвежьим. А рядом для газовиков-первопроходцев построили небольшой рабочий поселок. Сегодня Пангоды — населенный пункт с развитой социальной инфраструктурой: образовательными и медицинскими учреждениями, спортивными и культурными комплексами, расширяющимся жилым сектором. В ПГТ вблизи месторождения Медвежье сейчас постоянно проживают более 11 тыс. человек.

«Для высокоширотных территорий связь всегда была важной составляющей комфорта и безопасности жителей, а также и их деловой активности. Сегодня мы видим, что мобильные привычки наших абонентов на Ямале соответствуют тенденциям эпохи развития цифровых технологий. Жители северного полуострова активно используют самые современные гаджеты, трафик передачи данных в регионе растет более чем на 20% за год, и уже более 70% от него прокачивают через сеть четвертого поколения. Расширение сети LTE в Пангодах позволит нашим абонентам оснастить дома умными устройствами, проходить обучение онлайн, скачивать фильмы в хорошем качестве — то есть пользоваться всеми цифровыми сервисами на комфортных скоростях», — сказал директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.