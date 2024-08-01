Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

На железнодорожной станции Усть-Юган в Югре развернули современную цифровую сеть

Жители Усть-Югана в Нефтеюганском районе ХМАО могут пользоваться всеми цифровыми сервисами на высоких скоростях. В июле 2024 г. инженеры «МегаФона» запустили в северном поселке и одноименной железнодорожной станции новый объект связи с поддержкой сети 4G. После проведенных работ средняя скорость передачи данных выросла в 4 раза, а максимальная превышает 120 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Усть-Юган был основан во времена строительства магистрали «ТюменьСургут», и первыми его жителями стали железнодорожники, обслуживающие транспортный узел. Сегодня от станции можно доехать до 176 городов. А населенный пункт стал комфортным для жизни почти 2000 жителей. На связь с мобильных устройств здесь выходят не только местные, но и сотни пассажиров РЖД, а также сотрудники близлежащего промышленного объекта, где ведется добыча нефти.

Для новой телеком-инфраструктуры в Усть-Югане инженеры «МегаФона» предусмотрели сразу три диапазона частот LTЕ, что увеличивает емкость сети, обеспечивает широкую зону покрытия и высокие скорости передачи данных. По данным специалистов после запуска нового оборудования средняя скорость мобильного интернета в этих локациях выросла в четыре раза, а максимальная увеличилась на 70% и в пиковых значениях превышает 120 Мбит/с.

Алексей Кузнецов, ЦКР: Система для защищенного файлообмена должна быть не менее удобной, чем мессенджеры
безопасность

Теперь участники железнодорожного транспортного потока могут серфить в сети, общаться с близкими по видеосвязи, жители поселка – учиться и работать удаленно, а также проводить досуг на видеохостингах и гейминговых сервисах. Сотрудникам нефтяной компании новая сеть позволит ускорить рабочие коммуникации.

«Северяне все чаще получают госуслуги в электронном формате, предпочитают онлайн-шопинг привычному походу в магазин или онлайн-кинотеатр, как альтернативу визиту в кинозал. Статистика показывает, что нагрузка на сеть неизменно растет, и в небольших населенных пунктах Югры динамика еще выше, чем в городах. Чтобы жители и гости региона без задержек могли загружать или выкладывать контент, мы планомерно улучшаем инфраструктуру – вводим новое оборудование и модернизируем существующее, развивая сеть четвертого поколения», – отметил Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Олимпийская диверсия: По всей Франции перерезали оптоволоконные кабели

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Создана технология, черпающая электричество буквально из воздуха. Аккумуляторам и батарейкам предсказано забвение

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Показать еще

Наука

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024