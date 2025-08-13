Разделы

Связисты усилили 4G в Нижневартовске

Согласно обезличенной аналитике «МегаФона», объем передачи данных в Нижневартовске увеличился на 15% год к году. Для сохранения привычно высокого качества интернета в условиях растущей нагрузки на сеть инженеры «МегаФона» модернизировали LTE в крупнейшем городе Югры. В результате апгрейда улучшились параметры голосовой связи и мобильного интернета в смартфонах местных жителей и сотрудников месторождений. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора активировали высокочастотный слой LTE, который обеспечивает стабильную работу мобильного интернета даже в часы пиковой нагрузки. Инфраструктурные мероприятия улучшили емкость сети и сняли часть нагрузки с уже существующих базовых станций.

В зоне действия обновленных телеком-объектов находятся улицы 60 лет Октября, Лопарева, Северная и Дружбы Народов. В частности, изменения уже ощутили на себе посетители и сотрудники Центральной библиотеки. Теперь скорость мобильного интернета здесь может достигать 90 Мбит/с, что позволяет прослушать любимую книгу онлайн или воспользоваться мессенджерами и современными цифровыми сервисами.

В целом жители и гости Нижневартовска за первый месяц лета нарастили трафик и уже прокачали объем данных, сопоставимый более чем 330 днями непрерывного общения в мессенджерах по видеосвязи. В результате модернизации также расширились возможности голосовой связи в VoLTE — технология позволяет совершать звонки с высоким качеством передачи голоса, не прерывая при этом интернет‑соединение.

«Год от года наши клиенты потребляют все больше и больше трафика. Важно, чтобы жители округа могли в любое время и дома, и на работе с комфортом воспользоваться важнейшими цифровыми сервисами и связаться с близкими. В этом году мы реализуем масштабную программу обновления сети, и с начала года уже построили и модернизировали около 90 объектов в 23 локациях региона, в том числе в Сургуте, Нижневартовске, Югорске, Радужном и других населенных пунктах», — сказал директор «МегаФона» в Ханты‑Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

