Скорость на федеральной трассе «Енисей» увеличилась до 80 Мбит/с

Абонентам «МегаФона», которые едут в Хакасию и Туву, стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом в дороге. Оператор установил телеком-оборудование в популярной у автомобилистов придорожной зоне отдыха на федеральной трассе «Енисей». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Поселок «Танзыбей» расположен на юге Красноярского края, рядом с федеральной трассой Р257 - «Енисей». Поселение широко известно среди дальнобойщиков, автопутешественников и транзитных водителей, ведь на выезде из него организована одна из самых больших в регионе придорожных зон отдыха, которая объединила сеть кафе, сувенирные магазины, заправочную станцию и другие сервисы.

«Кроме местных жителей мобильный интернет активно используют автомобилисты, проезжающие через Танзыбей. Ранее эту территорию обслуживала базовая станция, построенная в самом поселке, но она перестала справляться с высокой нагрузкой. Чтобы расширить покрытие сотовой сети и обеспечить уверенный прием сигнала, мы построили новый телеком-объект в зоне отдыха. В результате чего улучшилось качество связи и на участке федеральной трассы протяженностью 4 км», – сказал Андрей Ким, директор «МегаФона» в Красноярском крае.

Построенный телеком-объект работает в средних частотных диапазонах. Они обеспечивают оптимальное проникновение в здания, имеют увеличенную дальность и емкость, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей.

Мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с позволит с комфортом отдохнуть от длительной поездки – посмотреть фильмы за чашечкой чая, поиграть в онлайн-игры на смартфоне, позвонить близким по видеосвязи. Теперь во время остановки абоненты «МегаФона» могут скачать новую музыку в дорогу, составить маршрут, зайти в банковские приложения и решить в пути неотложные рабочие вопросы.

Кроме того, апгрейд сети расширил зону обслуживания технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества.

Как показал анализ данных, с начала 2024 г. автомобилисты и пассажиры в зоне отдыха уже скачали более 9,5 тыс. ГБ и проговорили по телефону почти 3 тыс. часов, причем 89% звонков было сделано в сетях четвертого поколения. Не считая красноярцев, в Танзыбее «засветились» жители Москвы, Московской, Нижегородской и Иркутской областей, Санкт-Петербурга.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.