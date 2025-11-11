Интернет с видом на Ману: в Большом Унгуте заработала сотовая связь «МегаФона»

Отдых на Мане у абонентов «МегаФона» вышел на новый уровень «цифрового» комфорта. Оператор запустил базовую станцию в поселке Большой Унгут, расположенном на берегу сибирской реки. Новое телеком-оборудование обеспечивает передачу данных на максимальной скорости до 70 Мбит/с и кристально чистый звук во время голосовых звонков. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Река Мана — сердце красноярского туризма и одно из самых живописных мест в регионе. Ее извилистое русло тянется через густые хвойные леса и скалы, создавая идеальные маршруты для сплавов и активного отдыха на природе. Полеты на параплане, йога-туры, рыбалка, посиделки у костра с гитарой, лыжные и пешие прогулки – все это делает сибирскую реку точкой притяжения для тех, кто ищет перезагрузки вдали от городской суеты. На берегах сибирской реки расположено множество турбаз, гостевых домов, коттеджей, которые можно арендовать, и обустроенных кемпингов.

«Популярность отдыха на Мане растет с каждым годом, и вместе с ней — ожидания гостей и местных жителей от качества связи. Мы видим, что территория активно развивается как туристическое направление, и стремимся поддержать это развитие современными цифровыми возможностями. Сегодня устойчивое покрытие LTE-сети есть в таких популярных локациях, как Манский, Усть-Мана и Береть, а теперь быстрый интернет доступен и в более уединенном поселке Большой Унгут. Для нас важно, чтобы наши абоненты чувствовали себя уверенно, в какой точке региона они бы не находились», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Построенная в Большом Унгуте базовая станция работает в низких и средних частотных диапазонах. Первый обеспечивает широкое покрытие сотовой сети и уверенный прием сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий с большим количеством перекрытий. Второй позволяет находиться онлайн большему количеству активных пользователей, при этом скорость передачи данных остается стабильной даже в часы пик. Замеры показывают, что ее максимальные значения достигают 70 Мбит/с.

Благодаря 4G владельцы «зеленых» SIM-карт, отдыхающие в Большом Унгуте, могут пользоваться банковскими приложениями, общаться с родными и близкими в мессенджерах, читать новости в интернете, оплачивать онлайн‑покупки, создавать фото- и видеоконтент для соцсетей и выкладывать его в режиме реального времени, слушать музыку и смотреть фильмы в высоком разрешении.

Мобильный интернет «МегаФона» откроет новые возможности и для жителей поселка, которым станет проще решать бытовые вопросы – от госуслуг до оплаты налогов, учиться и работать удаленно.

Развитие телеком-инфраструктуры в Большом Унгуте также расширило зону обслуживания технологии VoLTE (voice over LTE) – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.