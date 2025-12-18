Разделы

Осенью – желания, зимой - подарки: новый тренд в Красноярске

Жители Красноярского края меняют привычный подход к выбору новогодних подарков: онлайн-сервисы для создания вишлистов используют в три раза чаще, чем в 2024 г., при этом пик активности приходится на октябрь–ноябрь. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона», проанализировав обезличенные данные абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Интерес к цифровым спискам желаний начал расти ещё до традиционного старта «почтовой» кампании: День написания писем Деду Морозу в России отмечается 4 декабря. Если в прошлом году активность пользователей достигала максимума в декабре, то в этом сезоне красноярцы начали планировать подарки уже в октябре. Такой подход позволяет снизить предпраздничную спешку и избежать ажиотажа в последние дни перед праздниками.

Наибольшую активность проявляют жители 25–34 лет — на их долю приходится 37% всех составленных списков. Следующую по объёму группу составляют пользователи 35–44 лет (34%), а на людей 45–54 лет приходится 15%. Женщины на 25% чаще мужчин формируют свои вишлисты самостоятельно.

Любопытно, что активность красноярцев распределяется не по привычной схеме — большинство вишлистов составляются в начале рабочей недели. Так, по понедельникам и средам трафик на платформах для списков желаний превышает средненедельный уровень на 40%.

«Вишлисты позволяют заранее фиксировать свои идеи и помогают избежать спешки перед праздниками. Мы создаём условия для стабильной работы цифровых сервисов без сбоев. В этом году мы построили и модернизировали более 600 базовых станций в регионе, благодаря чему уверенное LTE-покрытие стало доступно не только в городах, но и в небольших населённых пунктах», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Техника

