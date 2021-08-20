ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам. Там оказалось даже хуже

Иностранные компании пытаются перенести производство техники из Китая в другие страны, но этот процесс оказался в разы сложнее, чем они думали. Они столкнулись со множеством препятствий и предпочли сдаться. Например, Apple вернула в КНР производство наушников AirPods, а Google организовала там сборку смартфонов Pixel 6.

Китай никого не отпускает

Американские компании, пытающиеся перевезти производство своей техники из Китая в другие страны, сталкиваются с гигантскими трудностями, пишет портал TechSpot. Это напрямую касается Apple, Amazon, Dell, Google и целого ряда других компаний.

Многие из них стремятся наладить выпуск своих гаджетов на территории Вьетнама. Массовый процесс переноса конвейерных линий за пределы Китая начался еще в 2018 г., когда экс-Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) развязал с КНР торговую войну. Компании добились определенных успехов по запуску производства во Вьетнаме, а также в Индии, но теперь им мешают постоянные вспышки коронавируса и нехватка квалифицированного персонала. В результате процесс обретения независимости от Китая затягивается. Сроки полного отказа той же Apple от услуг китайских специалистов по сборке, даже приблизительные, пока никто не называет.

Несмотря на все усилия ИТ-гигантов, им все равно приходится пользоваться услугами китайских сборщиков

Стоит отметить, что Apple начала «отделяться» от Китая еще до событий 2018 г. Сборка ее смартфонов на территории Индии стартовала в 2017 г.

Хорошее начало

В 2019 г., в самый разгар торговой войны между Китаем и США, когда под удар попала Huawei, появилось множество сообщений о том, что техногиганты активно ищут способы защиты от возможных последствий противостояния двух держав. Они стремились как можно лучше защитить свои финансовые интересы.

Их основной целью было (и остается) перемещение как можно большей части производства из Китая в другие страны, в том числе Вьетнам, Индию, Индонезию и Мексику. Выбор на эти государства пал не случайно – в них и рабочая сила дешевле, чем в Китае, и выпускаемая продукция не облагаются завышенными налогами на импорт.

К примеру, в Индии есть заводы тайваньской компании Foxconn, крупнейшего сборщика техники Apple. Ее руководство многократно заявляло, что Китай больше не может быть «мировой фабрикой», обслуживающей сотни компаний из других стран.

В Индии, а также во Вьетнаме свои фабрики есть и у Pegatron – второго по величине сборщика Apple. В мае 2019 г. CNews писал, что Pegatron вложит $1 млрд в возведение своей фабрики в Индонезии. В ноябре 2020 г. компания объявила о строительстве еще одного завода в Индии, в который она собиралась вложить $150 млн на первом этапе. Запуск предварительно назначен на 2022 г.

Проблемы не заставили себя ждать

Быстро перебросить производство из Китая в другие страны у американских ИТ-компаний не получилось. Они почти сразу же столкнулись со множеством трудностей. Например, в августе 2019 г. выяснилось, что Foxconn использовала детский труд на своих фабриках для сборки умных колонок с голосовым ассистентом Amazon Alexa.

Но еще более серьезный урон повлекли за собой беспорядки на индийском заводе компании Winstron в городе Нарасапурам. Как сообщал CNews, они вспыхнули в декабре 2020 г. Рабочие решили отомстить Winstron за обман с зарплатой и устроили крупномасштабный погром. В акции протеста участвовало более 2000 человек.

В дополнение к перечисленному компании постоянно сталкиваются с различными политическими барьерами при сборке своих устройств за пределами Китая. Также обнаружились многочисленные узкие места в цепочках поставок – компоненты оказалось быстрее доставлять в КНР, чем в другие страны.

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В начале 2020 г. разразилась пандемия коронавируса, сделавшая опасность сильной зависимости технологической индустрии от Китая еще более очевидной. Работники фабрик, к примеру, во Вьетнаме, вынуждены были жить в палатках на территории завода, чтобы власти не отправили их домой на самоизоляцию.

Рабочие фабрики во Вьетнаме не по своей воле переехали жить в свои цеха

Даже спустя более полутора лет с момента начала пандемии новые вспышки COVID-19 все еще влияют на способность технологических компаний и их ключевых поставщиков переносить производство во Вьетнам, Индию и другие страны.

Все вернулось к истокам

Как пишет издание Nikkei Asian Review, компания Apple пока свернула свои планы по полному отказу от китайского производства. Более того, она больше не хочет, чтобы ее наушники AirPods собирались во Вьетнаме – конвейер по их выпуску вновь заработает в Поднебесной.

Аналогичные шаги в настоящее время предпринимают Google и Amazon. Они развернули в КНР массовое производство смартфонов Pixel 6 и различных устройств для умного дома, несмотря на более высокую стоимость китайской рабочей силы. Другие компании также могут пойти по их стопам, оценив риски, связанные со строгим пограничным контролем и локальными блокировками в Индии и Вьетнаме из-за коронавируса, а также опасаясь, что некоторые сборщики в этих странах могут использовать принудительный труд.

Еще одной проблемой ИТ-компаний, не желающих выпускать свою технику в Китае, является кадровый вопрос. Налаживание новых цепочек поставок и наращивание производственных мощностей в Индии и Вьетнаме требует инженерных талантов, которые трудно найти в этих странах и еще труднее привезти из других стран из-за ограничений на фоне пандемии.

В результате компании могут производить в этих странах только ту же продукцию, что и в других местах, что делает их еще менее конкурентоспособными на фоне Китая. Например, Apple пришлось отложить планы по переносу производства MacBook и iPad во Вьетнам.

Аналитики исследовательской компании IDC считают, что со временем официальные лица смягчат ограничения, и процесс «отпочковывания» от Китая, начатый в 2018 г., будет продолжен. Но, по мнению специалистов TechSpot, Китай еще какое-то время сможет сохранить за собой титул «мировой фабрики».