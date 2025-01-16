В ОЭЗ «Технополис Москва» за год выпустили 2,78 млн российских карт «Тройка»

С момента запуска нового производства в Москве выпущено 2,78 млн полностью российских транспортных карт «Тройка». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина наращиваем технологический суверенитет в критически важных отраслях промышленности. В декабре 2023 г. все операции по выпуску транспортных карт «Тройка» локализовали в столице на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва». За год с момента открытия производства компания выпустила 2,78 млн российских карт. Новая «Тройка» полностью соответствует самым высоким требованиям безопасности и обеспечивает высокую степень защиты системы оплаты проезда», – сказал Максим Ликсутов.

Производством отечественных транспортных карт «Тройка» занимается компания-резидент ОЭЗ «Технополис Москва» – «Микрон Секьюрити Принтинг». Это совместное предприятие завода «Микрон» и ГУП «Московский метрополитен».

«Производственные мощности компаний полностью удовлетворяют потребности Москвы в бесконтактных картах. Ежегодно завод «Микрон» выпускает более 50 новых вариантов производимых изделий – микросхем, RFID-меток, транзисторов, стабилизаторов, усилителей. Достигать высоких показателей помогает модернизация и расширение производства – в 2024 г. запущены новая линия по сборке микросхем в пластиковые корпуса, дополнительная линия сборки чип-модулей, а также новые участки сборки микросхем промышленного назначения. Активное развитие столичных компаний ведется при поддержке города», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Реализованный проект является одним из самых значимых в высокотехнологичном секторе производства.

«С 2022 г. поставлено более 11 млн карт «Тройка» на отечественных микросхемах «Микрона». В 2023 г. при поддержке Москвы «Микрон» сделал важный шаг в развитии производства для обеспечения технологического суверенитета, «Тройка» стала полностью российской», – сказала генеральный директор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова.

Предприятия-резиденты ОЭЗ Москвы получают значительные налоговые льготы и таможенные преференции. Это позволяет компаниям больше вкладываться в свои производства.

«Наши резиденты освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов на 10 лет. Кроме того, налоговая ставка на прибыль составляет всего 2% вместо 20%. Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования», – сказал генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.