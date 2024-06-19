Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

ДИТ Москвы: на портале mos.ru заработал новый сервис для держателей карты москвича

На портале mos.ru заработал новый сервис «Проверка статуса действующей̆ карты москвича». Об этом сообщили в столичном Департаменте информационных технологий. С помощью сервиса можно узнать статус и срок действия карты, а если она недействительна – причину и дату прекращения её действия. Кроме того, на странице можно посмотреть информацию о сроке и форме получения транспортной льготы. Например, если горожанин выбрал денежный эквивалент вместо положенного ему бесплатного проезда, это будет отображаться в сервисе. А те, для кого карту москвича перевыпускают автоматически, смогут с помощью сервиса узнать о сроках и месте получения новой карты.

«Благодаря новому сервису пользоваться картой москвича будет еще удобнее. Раньше на портале mos.ru можно было только отслеживать статус изготовления карты и временного единого социального билета (ВЕСБ). С появлением еще одного сервиса «Проверка статуса действующей̆ карты москвича» жители могут оперативно получить полную информацию о своей карте. Больше нет необходимости звонить на горячую линию, чтобы уточнить срок действия транспортной льготы или причину прекращения действия карты москвича: достаточно зайти на портал mos.ru, ввести необходимые сведения, и все данные будут доступны онлайн в любое время суток», – сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно ввести серию и номер карты москвича, а также номер документа, удостоверяющего личность, который был указан при подаче заявления. После нажатия кнопки «Проверить» на экране пользователя отобразится полная информация о его карте москвича.

Российский разработчик приступил к созданию продуктов класса API Security
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Экс-директор Oracle в России стал коммерческим директором СУБД «Яндекса»

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Сбербанк создал «убийцу» сбежавшего из России сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Wildberries объединяется с гигантом рекламы, чтобы создать цифровую мегаплатформу для «глобального Юга»

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024