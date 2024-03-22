Исследование ДИТ: какие цифровые устройства используют москвичи

Аналитики столичного Департамента информационных технологий подвели итоги исследования на тему использования цифровых устройств в Москве по итогам 2023 г.

С каждым годом жители все активнее пользуются цифровыми устройствами и считают их неотъемлемой частью своей жизни – только 3% москвичей могут полностью обойтись без гаджетов. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Почти 50% москвичей владеет хотя бы одним умным устройством – умной колонкой, роботом-пылесосом и другими приборами. Активно осваивает новые технологии старшее поколение: заметный рост пользователей наблюдается среди москвичей старше 55 лет. Это в том числе подтверждает и количество таких пользователей портала mos.ru. Сейчас им пользуются 3,1 млн человек старше 55. При этом только за последние три года таких пользователей стало больше в три раза.

«Результаты исследования еще раз подтверждают, что москвичи – одни из самых продвинутых пользователей в мире. Жители столицы привыкли к цифровым устройствам и регулярно пользуются ими, чтобы решать повседневные задачи, планировать досуг, учиться, работать и быть на связи с близкими. К примеру, почти 90% опрошенных не представляют жизнь без смартфона, а 50% – без ноутбука. И с каждым годом пользователей гаджетов в Москве становится все больше. Понимая этот тренд, город развивает цифровые платформы, экосистему онлайн-сервисов и мобильные приложения – специально для тех, кто предпочитает такой формат решения повседневных задач», – сказал Иван Бутурлин, руководитель продукта «Аналитика» Департамента информационных технологий Москвы.

Помимо смартфона и ноутбука, в топ самых востребованных устройств входит Wi-Fi роутер – без него не могут обойтись две трети опрошенных. Популярны также беспроводные наушники, планшеты, умные часы. В среднем для комфортной жизни москвичам необходимо четыре различных гаджета.

Владельцы умных часов активнее других пользуются цифровыми устройствами и сервисами умного дома.

Почти у половины опрошенных есть хотя бы одно устройство умного дома. Чаще всего это колонка, робот-пылесос, умные розетки, камеры и приборы освещения.

Чаще других покупают умные камеры, датчики движения и другие устройства для обеспечения безопасности москвичи с детьми. Кроме того, 71% из них владеет как минимум одним планшетом.

Возрастной фактор все реже определяет использование цифровых устройств. Самый значительный рост пользователей за последний год наблюдался среди жителей от 55 лет. Они активно пользуются смартфонами, ноутбуками, планшетами, беспроводными наушниками.

В числе самых популярных категорий покупок уже два года подряд остаются смартфоны и беспроводные наушники. Впервые за последние пять лет наблюдений незначительно выросла доля владельцев VR-очков и игровых приставок. Все больше людей покупают телевизоры с доступом в интернет. Сегодня смарт-ТВ есть у 71% владельцев телевизоров, такие модели позволяют смотреть онлайн-контент и пользоваться различными приложениями.

При этом москвичи стали рациональными в выборе цифровых устройств. За последний год только у половины жителей появилось новое устройство — показатель примерно такой же, как и по итогам предыдущего исследования. Чаще горожане обновляют уже имеющуюся технику, а не интересуются новинками.

Растет интерес к виртуальным ассистентам. Более половины владельцев смартфонов отметили, что пользуются ими для управления своими устройствами. Голосовой пользовательский интерфейс – один из актуальных трендов в области технологий. Встроенные системы распознают речь и позволяют управлять устройствами с помощью голосовых команд. Для удобства пользователей аналогичные технологии применяются в городском мобильном приложении «Моя Москва». Сохраняется популярность бесконтактной оплаты покупок. Все больше горожан выбирает оплату по QR-кодам или через систему быстрых платежей. Оплата через СБП реализована и в платежном сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru и в городском мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

Специалисты прогнозируют, что цифровые устройства будут активнее развиваться в направлении взаимодействия друг с другом. Уже разработан единый стандарт подключения для устройств умного дома и интернета вещей, который обеспечивает беспрепятственную связь устройств от различных производителей. В смартфоны, планшеты и телевизоры внедряют чипы для поддержки функций виртуальной, дополненной и смешанной реальности.

На рынке появляются новые форматы устройств, в частности, на смену фитнес-браслетам приходят более компактные и функциональные умные кольца и патчи с встроенными GPS и биометрическими датчиками. Мировые бренды все чаще предлагают гаджеты с гибкими экранами, выдвижными модулями камер и дополнительными дисплеями. Отмечается, что изменение формы гаджетов под потребности пользователя – тренд, формирующий будущее. Компании начали выпускать умные очки, которые работают в паре со смартфоном. У таких очков есть динамики, микрофоны и камера, они способны в реальном времени передавать видео.